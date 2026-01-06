    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Berliner Innensenatorin

    Schwimmbäder öffnen zum Duschen

    Berliner Innensenatorin - Schwimmbäder öffnen zum Duschen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des anhaltenden Stromausfalls im Berliner Südwesten sollen mehrere Schwimmbäder für Betroffene zum Duschen öffnen. Ein Großteil der Menschen, die in dieser Situation seien, könne nicht duschen, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Solange die Großschadenslage bestehe, sollen drei Bäder rund um die Uhr öffnen: die Schwimmhalle Finckensteinallee, die Schwimmhalle Hüttenweg und das Stadtbad Lankwitz.

    "Dort können die Menschen hingehen, können duschen", sagte Spranger. Man könne sich dort natürlich auch aufwärmen oder das Handy laden. Das Angebot stehe ab 14 Uhr zur Verfügung und sei kostenlos. In Berlin sind nach einem Brandanschlag seit vier Tagen Tausende Haushalte ohne Strom./kil/DP/jha





