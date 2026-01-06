    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Milliardengrab

    Rallye der Ölmultis kommt Jahre zu früh – Kosten bis zu 200 Milliarden US-Dollar

    Die US-Regierung verspricht einen Goldrausch, doch die Bilanz der Öl-Riesen droht rot zu werden. Wer jetzt wirklich verdient, sind die "Schaufelverkäufer" der Branche.

    Milliardengrab - Rallye der Ölmultis kommt Jahre zu früh – Kosten bis zu 200 Milliarden US-Dollar
    Foto: DALL·E

    Die Bilder der Festnahme von Nicolás Maduro am 3. Januar 2026 haben an der Wall Street ein politisches Beben ausgelöst. Donald Trumps Ankündigung, die "großen US-Ölunternehmen" würden das Land nun wieder aufbauen, katapultierte die Kurse von Chevron und ExxonMobil deutlich nach oben. Doch die Euphorie der Anleger könnte verfrüht sein. Denn die "Big Oil"-Konzerne stehen erst einmal vor einem jahrzehntelangen Investitionsmarathon und potenziell eher Verlusten. Die eigentlichen Gewinner der Stunde sind ganz andere.

    Für Giganten wie Chevron oder ConocoPhillips ist die neue Lage in Caracas ein zweischneidiges Schwert. Zwar erhalten Zugriff auf die weltweit größten bekannten Ölreserven. Doch der Preis dafür ist astronomisch. Experten von Morgan Stanley schätzen, dass mindestens 100 Milliarden US-Dollar und zehn Jahre Arbeit nötig sind, um die marode Infrastruktur zu sanieren. Die vollständige Umgestaltung und Erweiterung der Ölinfrastruktur des Landes könnte sogar eher 180 bis 200 Milliarden US-Dollar kosten, erwarten die Strategen von Societe Generale.

    In einer Welt, in der der Ölpreis (WTI) bei rund 58 US-Dollar stagniert und die OPEC+ mit einem Überangebot kämpft, ist das ökonomisch riskant. Jeder Dollar, den Exxon in ein verrottetes venezolanisches Bohrloch steckt, fehlt bei der Dividende oder in moderneren Schiefergas-Projekten. Für die nächsten zwei bis drei Jahre werden diese Konzerne in Venezuela vor allem eines tun: Geld verbrennen, statt Gewinne zu scheffeln.

    Die "Schaufelverkäufer": Wer jetzt wirklich profitiert

    Während die Förderer noch über Verträgen brüten, reiben sich die Öldienstleister bereits die Hände. Unternehmen wie SLB (Schlumberger), Halliburton und Baker Hughes sind die wahren Profiteure des Umbruchs. Ihr Geschäftsmodell ist simpel: Sie werden für die Instandsetzung bezahlt – unabhängig davon, ob das geförderte Öl später Gewinn abwirft.

    Beispiel Halliburton: Der Konzern ist spezialisiert auf die Revitalisierung alter Felder. Wenn US-Milliarden in die Sanierung der Pipelines und Pumpstationen fließen, landen diese Aufträge direkt bei den Dienstleistern. Da die US-Regierung den Wiederaufbau zur nationalen Sicherheitsfrage erklärt hat, sind diese Zahlungen oft staatlich besichert oder durch "Oil-for-Service"-Deals garantiert.

    Fokus: Die drei Top-Zulieferer für 2026

    Analysten haben unmittelbar nach den Ereignissen vom Wochenende ihre Einschätzungen für die größten der Dienstleister aktualisiert. Diese Firmen gelten als die ersten "Einsatzkräfte" auf den Ölfeldern:

    - SLB: Mit einer Kurssteigerung von knapp 9 Prozent am Montag bleibt SLB der Technologieführer. Dank massiver Präsenz in der Region und spezialisierten Bohrtechnologien für Schweröl sehen Analysten das neue Kursziel bei 52,40 US-Dollar (zuvor ca. 45 US-Dollar).

    - Halliburton: Als Spezialist für Onshore-Infrastruktur und "Well Intervention" (Wiederbelebung versiegter Quellen) gilt Halliburton als größter Profiteur von kurzfristigen Wartungsverträgen. Experten werten die Aktie als "Strong Buy" für das Wiederaufbau-Szenario. Allerdings befindet sich die Aktie nach dem kräftigen Kursplus am Montag mit einem Relative-Stärke-Index (9 Tage) von 85 auf überkauftem Niveau, was eine Korrektur auslösen könnte.

    - Baker Hughes (BKR): Mit Fokus auf Pipeline-Technik und digitale Überwachung ist BKR unverzichtbar für die Sanierung des maroden Netzes. Analysten rufen hier ein Kursziel von 53,90 US-Dollar auf, da der Konzern weniger vom direkten Ölpreis, sondern von den staatlich forcierten Infrastruktur-Investitionen abhängt.

    Baker Hughes Company Registered (A)

    +0,61 %
    -0,84 %
    +4,84 %
    +11,20 %
    -2,85 %
    +47,27 %
    +125,15 %
    +15,79 %
    +232,81 %
    ISIN:US05722G1004WKN:A2DUAY

    Raffinerien: Der stille Profit am Golf von Mexiko

    Ein weiterer Gewinnerkreis sind die US-Raffinerien an der Golfküste, allen voran Valero Energy und Phillips 66. Diese Anlagen sind technisch darauf ausgelegt, das schwere und schwefelhaltige venezolanische Rohöl zu verarbeiten. In den letzten Jahren mussten sie teure Alternativen aus Übersee importieren.

    Sobald der Fluss aus Venezuela – auch in geringen Mengen – wieder stetig fließt, sinken ihre Rohstoffkosten massiv. Sie profitieren sofort von der geografischen Nähe und dem Qualitätsabschlag des venezolanischen Öls, ohne selbst einen einzigen Bohrturm in den Boden setzen zu müssen.

    Strategischer Sieg, finanzielle Durststrecke

    Die Kursgewinne der großen Ölkonzerne sind eine Wette auf das Jahr 2030 und darüber hinaus. Wer jedoch auf schnelle Rendite aus dem venezolanischen Umbruch hofft, sollte seinen Blick von den Förderern weglenken. Denn kurzfristig könnten eher Verluste auf Big Oil warten, was auch die Kurse belasten könnte, sobald die Anfangseuphorie erst einmal verschwunden ist.

    Diejenigen Unternehmen, die die Infrastruktur reparieren (Dienstleister) und diejenigen, die das Rohöl am Ende der Pipeline veredeln (Raffinerien), sind die wahren Nutznießer der politischen Umwälzungen. Für die Ölmultis hingegen beginnt erst einmal die Ära der teuren Pflichtaufgaben.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
