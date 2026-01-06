D-Wave Quantum: Quantencomputing näher am Massenmarkt?

Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Schritt in Richtung des Baus größerer, kommerziell rentabler Systeme unternommen hat. Das Unternehmen konnte demnach die Menge an Hardware reduzieren, die zur Steuerung einer großen Anzahl von Qubits – den grundlegenden Informationseinheiten eines Quantencomputers – benötigt wird, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Qubits sind extrem empfindlich, und selbst geringste Veränderungen in ihrer Umgebung können ihren fragilen Quantenzustand stören.

Seit etwa 2020 ist Quantencomputing als "Manstream-Trend" im unternehmerischen Umfeld angekommen. Quantencomputing wird als eine neue Rechenklasse für Probleme, die heute praktisch unlösbar oder extrem teuer sind, erachtet. D-Wave Quantum ist dabei das Unternehmen, das einen anderen, praktischeren Ansatz verfolgt als viele Konkurrenten – und damit früher reale Anwendungen zeigen kann. Zudem ist es das erste reine Quantencomputerunternehmen, das die Technologie kommerzialisiert.

Diese grundlegenden Einheiten der Quanteninformation müssen bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt gehalten werden. Dies ist außerhalb des Labors schwierig und mit ein Grund dafür, dass die heutigen Systeme zu fehleranfällig für eine breite Anwendung sind. Die meisten Quantencomputer enthalten eine Komponente, die umgangssprachlich als "Kühlschrank" bezeichnet wird, welches das Gehäuse umschließt und den Prozessor kühl hält.

Die Ergebnisse von D-Wave Quantum zeigen, dass die Kryosteuerung direkt auf einem Quantenchip realisiert werden kann, anstatt auf Labor-Kühlschränken. "Ohne Leistungseinbußen und mit weitaus weniger physischen Ressourcen“, sagte Trevor Lanting, Chief Development Officer von D-Wave Quantum, gegenüber Barron’s.

Lanting merkte an, dass die meisten Quantencomputer "eine unpraktisch große Menge an Verkabelung und massive Kryogehäuse" benötigen. Die Kontrolle von mehr Qubits mit weniger Verkabelung ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, immer leistungsfähigere Computer mit kleinerem Platzbedarf zu bauen. "Skalierbarkeit ist grundlegend für das Wachstum und die Akzeptanz von Quantencomputern, und wir glauben, dass dieser Durchbruch die Branche einem skalierbaren, kommerziellen Gate-Modell-System deutlich näher bringt", fügte Lanting hinzu.

Die Ergebnisse bestätigten zudem, dass die von D-Wave Quantum für seine Annealing-Quantencomputer entwickelte On-Chip-Kryosteuerungstechnologie, die bereits im Einsatz ist, auch auf gatebasierte Systeme anwendbar ist. Gatebasierte Systeme gelten als potenziell für ein breiteres Aufgabenspektrum geeignet.

Der Leiter der IBM-Forschungsabteilung, Jay Gambetta, sagte gegenüber Barron’s im Juni, dass diese Gatter-basierte Quantentechnologie "der einzige Weg sei, auf dem man eine exponentielle Beschleunigung gegenüber der klassischen Datenverarbeitung erzielen kann." D-Wave Quantums Weigerung, die Annealing-Architektur aufzugeben, trägt dazu bei, dass sich das Unternehmen in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche abhebt. Als Jefferies die Berichterstattung über D-Wave Quantum aufnahm, lobte das Analystenhaus dessen "zweigleisigen Ansatz" bei der Quantenentwicklung.

Jefferies schätzt, dass Annealing-Quantencomputing etwa 25 Prozent des gesamten adressierbaren Marktes für Quantencomputing ausmacht. Als führender Anbieter im Bereich Annealing-Quantencomputing sichert sich D-Wave Quantum einen beträchtlichen Anteil daran. Die Kunden von D-Wave nutzen die Technologie bereits für Aufgaben wie die Terminplanung und die Optimierung von Lieferketten. Nach diesem jüngsten Erfolg konzentriert sich D-Wave nun auf die Entwicklung größerer und komplexerer Maschinen. Das Unternehmen wird die Ergebnisse auf der zweitägigen Konferenz Qubits 2026 Ende Januar vorstellen.

Die Aktie ist am Dienstag mit -0,31 Prozent leicht im Minus. Ein Anteilschein kostet 26,04 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 26,60EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.

