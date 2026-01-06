Pinnacle interpretiert mehrere neue Ziele aus LiDAR-Vermessung bei El Potrero

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 06. Januar 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) – Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich, freut sich bekanntzugeben, dass die kürzlich über dem hochgradigen Gold-Silber-Projekt El Potrero in Durango, Mexiko, durchgeführte LiDAR-Luftvermessung (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 24. November 2025 ) bekannte strukturelle Trends bestätigt, zuvor unbekannte Strukturen umrissen und insgesamt 64 Stollen, 6 Schächte und 51 Prospektionsgruben auf den beiden Claim-Blöcken des Projekts identifiziert hat.

„Die LiDAR-Untersuchung war äußerst erfolgreich bei der Bestätigung der bekannten Streichlänge von 1.600 Metern des Dos de Mayo-Adersystems und hat, was vielleicht noch wichtiger ist, neue Strukturen identifiziert, oft mit Abbaustätten von Schürfern, die auf das Vorhandensein von Adermaterial hinweisen könnten“, erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. „Die schiere Anzahl historischer Schächte, Stollen und Gruben, die mittels der LiDAR-Untersuchung interpretiert wurden, unterstreicht das Potenzial des Projekts, und bis heute haben wir uns nur auf die nördlichsten 10% des Projekts konzentriert. Daher verstärken wir unser geologisches Team, um diese neuen Ziele weiter zu bearbeiten.“

Abbildung 1: Das El Potrero Projekt mit zwei Claim-Blöcken und einfachen Schürfer-Abbaustätten, interpretiert anhand von LiDAR-Daten

Abbildung 2: El Potrero Block mit primitiven Abbaustätten, interpretiert anhand von LiDAR-Daten, die den Haupttrend Dos de Mayo und neue Zielgebiete definieren

Im nördlichen Claim-Block „El Potrero“ (Abbildung 2) umreißen die meisten der 3 Schächte, 50 Stollen und 29 Gruben deutlich die bekannten Spuren des Dos de Mayo-Adersystems und die begrenzteren Aufschlüsse der El Capulin und La Estrella Adern. LiDAR weist jedoch auch auf die Möglichkeit einer Ausdehnung dieses Systems nach Südosten über das Flusstal hinweg hin, wo es in ähnlichen Andesitgesteinen zu finden wäre. Darüber hinaus scheint es auf der Südostseite des Tals einen bisher unbekannten Nordost-Südwest-Verlauf zu geben, ebenfalls in Andesiten, während ähnliche Nordost-Südwest-Verläufe im südwestlichen Abschnitt zu beobachten sind, die laut den regionalen geologischen Karten der Regierung vermutlich in Intrusivgesteinen zu finden sind. Dieses letztere Szenario könnte zu einer anderen, intrusionsbezogenen Art der Mineralisierung führen. Regional gesehen sind die nordöstlich verlaufenden Strukturen älter als die nordwestliche Ausrichtung und beherbergen die Ag-Pb-Zn-Au-Adern der Mine Topia, 13 Kilometer südwestlich.