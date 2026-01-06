    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwung für den Dow ebbt ab - Nasdaq leicht im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones startet 0,1% tiefer, Rekord unwahrscheinlich.
    • Chevron-Aktien steigen vorbörslich um 1% an.
    • Microchip Technology hebt Umsatzprognose, +4% vorbörslich.
    Aktien New York Ausblick - Schwung für den Dow ebbt ab - Nasdaq leicht im Plus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Anknüpfen des Dow Jones Industrial an den Vortagsrekord scheint am Dienstag zum Start unwahrscheinlich. Nach seinem schwungvollen Auftakt in das neue Börsenjahr taxierte der Broker IG den US-Leitindex eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,1 Prozent tiefer auf 48.926 Punkte. Für eine erneute Bestmarke wäre ein Anstieg bis auf 49.210 Punkte notwendig.

    Andere US-Indizes könnten sich am Dienstag etwas besser schlagen, nachdem ihr Jahresauftakt bislang gemäßigter verlief als beim Dow. Neben dem S&P 500 gilt dies auch für den Nasdaq 100 , den IG zuletzt 0,2 Prozent höher bei 25.443 Zählern berechnete. Zu ihren Bestmarken bleibt aber noch etwas Abstand.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.459,46€
    Basispreis
    4,81
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.118,66€
    Basispreis
    6,72
    Ask
    × 10,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Dow hatte sich am Vortag mit seinem Rekord positiv abgehoben, was nach dem Angriff der USA auf Venezuela unter anderem mit hochspringenden Aktien aus dem Ölsektor begründet wurde. Politisch rücken nun US-Ansprüche auf die Kontrolle über Grönland in den Mittelpunkt. Die europäischen Länder stellen sich hinter das Land, das zum Königreich Dänemark gehört, aber autonom ist.

    Joshua Stone von der UBS sieht nach der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro die Chance, dass sich für Ölunternehmen, die in Venezuela vertreten sind, mittelfristig ein neues Wachstumsfeld ergibt. Aus dem Dow können die Chevron -Aktien vorbörslich mit plus einem Prozent an ihre Vortagsrally anknüpfen.

    Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem angehobenen Umsatzausblick auf das dritte Quartal für eine positive Schlagzeile. Die Titel des Halbleiterherstellers zogen vorbörslich um vier Prozent an. Experte Mark Lipacis von Evercore ISI betonte, dass dies nur vier Wochen nach einer bereits erfolgten Zielerhöhung passiere. Er ist davon überzeugt, dass die Firma von einem Nachschubzyklus profitieren wird, der in Kürze an Dynamik gewinnen sollte.

    Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des Nvidia -Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser kündigte an, dass die eigene Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah auch verstärkt in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos eingebracht werden soll. Zudem wurde von ihm der Produktionsstart des nächsten Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin bekanntgegeben. Die Nvidia-Aktien notierten vorbörslich mit plus 0,8 Prozent. Sie waren damit der beste unter den sieben bedeutendsten US-Technologiewerten.

    Wegen Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Titel des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea zogen vorbörslich um 5,5 Prozent an, nachdem sie vom Analysehaus Evercore ISI in Erwartung eines beschleunigten Zyklusses empfohlen wurden. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird derweil JPMorgan optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick , dessen Papiere vorbörslich um 1,3 Prozent anzogen./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie

    Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 66,40 auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +10,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 282,87 Mrd..

    Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3900 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,00USD.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Schwung für den Dow ebbt ab - Nasdaq leicht im Plus Ein Anknüpfen des Dow Jones Industrial an den Vortagsrekord scheint am Dienstag zum Start unwahrscheinlich. Nach seinem schwungvollen Auftakt in das neue Börsenjahr taxierte der Broker IG den US-Leitindex eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     