BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 475 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 18:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 4,965EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,9

Kursziel alt: 4,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

