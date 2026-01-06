BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 18:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 6,006EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,6

Kursziel alt: 5,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,60 £ , was eine Steigerung von +7,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer