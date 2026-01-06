BERNSTEIN RESEARCH stuft H&M auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für H&M auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 16,79EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

