Intel nach starkem Jahr vor der nächsten Rallye?

Aus Sicht von Melius Research ist nach dieser Rallye trotzdem weiteres Potenzial vorhanden. Die Analysefirma hat Intel jüngst von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und zugleich das Kursziel von 44 auf 50 US-Dollar angehoben. Das impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent.

Der US-Halbleiterkonzern Intel blickt auf ein außergewöhnliches Börsenjahr zurück. Mit einem Kursplus von 84 Prozent im Jahr 2025 ließ der Chipriese den breiten Markt deutlich hinter sich.

14A-Fertigung als strategischer Wendepunkt

Ausschlaggebend für den optimistischeren Ausblick ist laut Analyst Ben Reitzes vor allem Intels kommende 14A-Fertigungstechnologie. Der neue Chipknoten soll 2027 marktreif sein und könnte die Wettbewerbsposition des Konzerns nachhaltig verändern.

Reitzes sieht insbesondere das Potenzial, große und bislang externe Kunden für die eigene Fertigung zu gewinnen. "Es besteht eine gute Chance, dass Nvidia – das selbst an Intel beteiligt ist – sowie Apple ab 2028 oder 2029 ernsthaft prüfen, Chips auf dem 14A-Knoten zu produzieren", schreibt der Analyst. Diese Perspektive könnte sich seiner Einschätzung nach bereits im Laufe des Jahres 2026 im Aktienkurs widerspiegeln.

Ben Reitzes hat laut Tipranks.com eine Erfolgsquote von 56 Prozent und eine durchschnittliche Rendite von 10,20 Prozent. Damit gehört er zu den besten 25 Prozent der über 10.000 erfassten Wallstreet Analysten.

CEO mit politischem und industriellem Netzwerk

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Faktor ist laut Melius Research die Person an der Spitze des Konzerns. Intel-CEO Lip-Bu Tan verfügt über weitreichende Beziehungen zu politischen Entscheidungsträgern und einflussreichen Akteuren der Tech-Industrie. Reitzes verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf Kontakte zu US-Präsident Donald Trump, Handelsminister Howard Lutnick, Jensen Huang von Nvidia sowie Lisa Su von AMD.

Gerade in einer Phase, in der staatliche Förderprogramme, Exportkontrollen und industriepolitische Weichenstellungen eine immer größere Rolle spielen, könnten solche Verbindungen strategische Vorteile bringen.

Foundry- und Packaging-Geschäft rücken in den Vordergrund

Deutlich optimistischer als noch im Vorjahr zeigt sich Reitzes auch mit Blick auf Intels Foundry-Geschäft, also die Auftragsfertigung für externe Kunden. Kurzfristige Rückenwinde erwartet der Analyst insbesondere aus dem Bereich Advanced Packaging.

"Intels Packaging-Kapazitäten verzeichnen aufgrund von Engpässen am Markt eine steigende Nachfrage", schreibt Reitzes. Das könnte die Ergebnisse des Foundry-Segments bereits in naher Zukunft stützen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



