Neue Bohrabschnitte mit bis zu 156,9 Metern à 1,00 g/t Gold ab Oberfläche und sichtbares Gold entlang von 1,1 Kilometern Streichen stärken die Entwicklung des Rhosgobel-Ziels innerhalb des RC Gold-Projekts von Sitka Gold.

Sitka Gold meldet weitere starke Bohrergebnisse von Rhosgobel

Sitka Gold Corp. (TSX-V: SIG; FSE: 1RF; OTCQB: SITKF) hat weitere starke Bohrergebnisse von der Rhosgobel-Entdeckung auf seinem zu 100 % eigenen, straßenzugänglichen RC Gold-Projekt im Yukon veröffentlicht. Die jetzt gemeldeten Analysen für die Bohrlöcher DDRCRG-25-018 bis DDRCRG-25-028 erweitern die bekannte Goldmineralisierung deutlich und stützen das Bild einer ausgedehnten Reduced Intrusion-Related Gold System (RIRGS)-Lagerstätte innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex (CCIC).

Zu den besten Ergebnissen zählt Bohrloch DDRCRG-25-027, das 156,9 Meter mit 1,00 g/t Gold ab 93 Metern Tiefe lieferte. Darin enthalten sind 94,0 Meter mit 1,41 g/t Gold sowie ein weiterer Abschnitt von 38,0 Metern mit 2,03 g/t Gold. Lokal wurden sogar 6,0 Meter mit 7,58 g/t Gold und 2,0 Meter mit 19,30 g/t Gold durchschnitten.

Bohrloch DDRCRG-25-024 erzielte zudem 146,7 Meter mit 1,05 g/t Gold ab nur 21,3 Metern Tiefe, inklusive 12,0 Metern mit 3,89 g/t Gold. Weitere Bohrungen wie DDRCRG-25-019, -020, -021, -022, -026 und -028 lieferten lange Abschnitte zwischen rund 70 und 126 Metern mit durchschnittlich etwa 0,7 bis 1,0 g/t Gold – überwiegend nahe der Oberfläche beginnend.

Beispiele für sichtbares Gold (VG), das in Bohrkernen von Rhosgobel beobachtet wurde; Quelle Sitka Gold

Rhosgobel: Goldlagerstätte beginnt an der Oberfläche und bleibt in alle Richtungen offen

Mit den neuen Ergebnissen hat Sitka Gold die mineralisierte Zone des Rhosgobel-Ziels weiter ausgedehnt. Die Goldmineralisierung beginnt direkt an der Oberfläche, erreicht bislang Tiefen von über 400 Metern und bleibt in alle Richtungen offen. Die Bohrungen verfolgen die mineralisierte Struktur inzwischen über eine Streichlänge von etwa 1,1 Kilometern, die von einer rund 2,0 x 1,5 Kilometer großen Gold-in-Boden-Anomalie mit Werten von bis über 500 ppb unterlegt wird. Besonders hervor hebt das Unternehmen, dass 19 der ersten 28 Bohrlöcher auf Rhosgobel – einschließlich der beiden Entdeckungsbohrungen von 2024 – über 100 Gramm-Meter Gold (g/t Gold* m) aufweisen (also Gehalt mal Mächtigkeit)!

In sämtlichen Bohrlöchern wurde sichtbares Gold in den verschiedenen Adertypen dokumentiert, oft vergesellschaftet mit Bismuthinit, Scheelit (Wolfram-Mineral) und Molybdänit. Nach Unternehmensangaben stehen derzeit die Analysen von weiteren 15 Bohrlöchern aus der Kampagne 2025 auf Rhosgobel noch aus.

Neben Gold fällt auf, dass im Zielgebiet Rhosgobel durchgehend Wolfram-Mineralisierung beobachtet wird, hauptsächlich in Form von Scheelit, das teils als grobkristalline Einschlüsse in Quarz- und Quarz-Turmalin-Gängen, teils als kleinere Kristalle in den feineren geschichteten Quarzadern vorkommt. Sitka Gold wertet diese Beobachtungen als Hinweis darauf, dass Wolfram künftig ein potenzielles Beiprodukt einer möglichen Goldproduktion darstellen könnte!

Wolfram-Mineralisierung und sichtbares Gold in einem Rhosgobel Bohrkern von Sitka Gold; Quelle: Sitka Gold

Die bisher verwendete Analysenmethode (ME-MS41) liefert jedoch nur eine Teillösung des scheelithaltigen Materials, sodass für belastbare Wolframgehalte weitergehende Untersuchungen notwendig sind. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft zusätzliche Proben – unter anderem aus Bohrloch DDRCRG-25-004 – für verschiedene Analyseverfahren wie Lithiumborat-Fusion mit RFA, Natriumperoxid-Fusion und Vier-Säuren-Aufschluss eingereicht.

Bereits in einem früheren Bohrloch (DDRCRG-24-002) wurden Zonen hochgradiger Wolfram-Mineralisierung ausgewiesen, darunter 6,98 Meter mit 0,39 % WO₃ und 0,61 Meter mit 4,73 % WO₃ innerhalb breiterer Abschnitte von 75,5 Metern mit 0,132 % WO₃ und 46,19 Metern mit 0,121 % WO₃. Parallel dazu ergab dieses Loch 173,3 Meter mit 0,60 g/t Gold ab 97 Metern, inklusive 28,4 Metern mit 1,40 g/t Gold und 12,4 Metern mit 2,40 g/t Gold. Sitka Gold will nach Abschluss der laufenden Laborarbeiten weitere Proben untersuchen, um Verteilung und wirtschaftliche Bedeutung der Wolframgehalte bei Rhosgobel genauer zu bewerten.

May-Qu-Ziel und Gesamtbild des RC Gold-Projekts

Zusätzlich zu Rhosgobel hat Sitka Gold im Jahr 2025 zwei Bohrlöcher im May-Qu-Ziel niedergebracht, um eine Zone mit zuvor entnommenen hochgradigen Gesteinsproben nach Süden und Südwesten zu verfolgen. Beide Löcher durchschnitten Granodiorit mit geschichteten Quarzadern und Sulfidmineralisation (unter anderem Arsenopyrit, Pyrrhotin, Chalkopyrit und Bismuthinit). Die besten Werte lagen bei 2,0 Metern mit 0,70 g/t Gold in Loch MQ-25-002, zusammen mit erhöhten Gehalten von Arsen und Bismut. Nach Interpretation der Geologen deutet dies darauf hin, dass sich das System in Richtung Südwesten verstärkt. Mehrere Teilziele im May-Qu-Gebiet sind bislang noch ungebohrt; Anschlussarbeiten für 2026 sind bereits eingeplant.

Das RC Gold-Projekt ist nach wie vor das Flaggschiff von Sitka Gold. Das zusammenhängende Landpaket umfasst rund 431 Quadratkilometer im Herzen des Tombstone Gold Belt im Yukon, etwa 100 Kilometer östlich von Dawson City, und ist über eine ganzjährig nutzbare Schotterstraße vom Klondike Highway aus erreichbar. Strategisch liegt das Projekt zwischen der produzierenden Eagle-Goldmine und der früheren Brewery Creek-Mine.

Auf RC Gold liegen bereits grubenkonstruierte Ressourcenschätzungen für die Goldlagerstätten Blackjack und Eiger vor. Für Blackjack werden 1,291 Millionen Unzen Gold in der angezeigten Kategorie (39,96 Mio. Tonnen mit 1,01 g/t Gold) sowie 1,044 Millionen Unzen Gold in der geschlussfolgerten Kategorie (34,60 Mio. Tonnen mit 0,94 g/t Gold) ausgewiesen. Für Eiger kommen weitere 440.000 Unzen Gold in der geschlussfolgerten Kategorie (27,36 Mio. Tonnen mit 0,50 g/t Gold) hinzu. Beide Lagerstätten beginnen an der Oberfläche und werden als potenziell Tagebau-fähig eingestuft; metallurgische Tests zeigen laut Sitka Gold eine nicht-refraktäre Mineralisation mit Goldausbringungsraten von überwiegend 80–90 %.

Insgesamt hat Sitka Gold auf dem Clear Creek Intrusive Complex bislang 165 Diamantbohrlöcher über insgesamt 59.770 Meter sowie zusätzliche Bohrungen im May-Qu-Intrusionsgebiet abgeschlossen. Frühere Highlight-Bohrungen umfassen unter anderem 678,1 Meter mit 1,04 g/t Gold ab Oberfläche in Loch DDRCCC-24-068 bei Blackjack sowie 352,8 Meter mit 1,55 g/t Gold, inklusive 108,9 Metern mit 3,27 g/t Gold und 45,0 Metern mit 4,52 g/t Gold, in Loch DDRCCC-25-075.

Mit den neuen Ergebnissen aus Rhosgobel stärkt Sitka Gold die Basis für eine mögliche dritte größere Goldlagerstätte innerhalb des RC Gold-Projekts. Zusammen mit den bereits bestehenden Ressourcenschätzungen für Blackjack und Eiger sowie weiteren Zielen wie Contact, Pukelman, Bearpaw und May-Qu arbeitet das Unternehmen daran, das Projektgebiet im Tombstone Gold Belt als aufstrebendes Goldcamp im Yukon weiter auszubauen.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.