Carl Zeiss Meditec - Aktie steigt kräftig - 06.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,72 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carl Zeiss Meditec Aktie. Nach einem Plus von +2,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 42,14€, mit einem Plus von +4,72 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten Verluste von -10,92 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -1,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Carl Zeiss Meditec um +0,65 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,18 % 1 Monat -7,19 % 3 Monate -10,92 % 1 Jahr -13,00 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,75 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.