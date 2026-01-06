UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric auf "Buy" belassen bei einem Kursziel von weiterhin 285 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns dürften den Erwartungen entsprechen und der Ausblick solide ausfallen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 238,3EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 14:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 285
Kursziel alt: 285
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
