Warburg setzt auf Comeback-Kandidaten: Diese Aktien sind die Top Picks im Januar

Ganz oben auf der Liste steht SUSS MicroTec . Nach einer kräftigen Kurserholung seit dem Capital Markets Day im November signalisiert das Schlussquartal eine deutliche Belebung der Nachfrage. Warburg erwartet ein Auftragsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro im vierten Quartal – nach durchschnittlich 79 Millionen Euro in den ersten neun Monaten. Treiber sind Anwendungen in den Bereichen Imaging, Photomasken und Bonding. Eine mögliche Vorabmeldung könnte dem Kurs zusätzlichen Rückenwind geben.

Grundlage ist der monatliche Stock Tracker, der rund 200 deutsche Titel abdeckt und gezielt jene Unternehmen herausfiltert, bei denen sich das Investmentnarrativ spürbar dreht. Im Fokus stehen starke Auftragstrends, operative Fortschritte und attraktive Bewertungen.

Die Analysten sehen das Kursiel für die SUSS-Aktie bei 58 Euro, ein Aufwärtspotenzial von 33 Prozent zum aktuellen Niveau.

Neu im Januar-Tracker ist Deutz. Der Motorenhersteller gilt als Profiteur einer konjunkturellen Erholung in Europa und eines möglichen geopolitischen Tauwetters. Trotz niedriger Stückzahlen verbesserte sich die EBIT-Marge im dritten Quartal auf 7,5 Prozent. Zudem gewinnt die Strategie zur Stärkung der Energie- und Verteidigungssparte an Substanz – nicht zuletzt durch Zukäufe wie Frerk Aggregatebau. Das Kursziel liegt mit 11,30 Euro rund 20 Prozent über dem Kurs vom Dienstag.

Ebenfalls auf eine Trendwende setzt Warburg bei Ströer. Zwar enttäuschte der Titel im Jahr 2025, doch das Out-of-Home-Geschäft wächst strukturell weiter stärker als der Gesamtwerbemarkt. Mit einem Bewertungsniveau nahe dem historischen Tief sieht Warburg erhebliches Erholungspotenzial, sobald sich der Werbemarkt stabilisiert. Mit einem saftigen Kursziel von 70 Euro rechnen die Warburg-Experten mit einem Kursplus von 90 Prozent.

Als klassischer Januar-Effekt-Kandidat gilt Verve Group. Technische Probleme hatten das Wachstum 2025 gebremst, doch erste operative Indikatoren deuten auf eine Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten hin. Bei einem sehr niedrigen Bewertungsmultiple könnte bereits die Bestätigung der Prognose als Kurstreiber wirken. Mit einem Kursziel von 5,50 rechnen die Analysten hier glatt mit einer Verdreifachung des Kurses.

Abgerundet wird die Liste durch Medios. Das defensive Geschäftsmodell, steigende Margen und der anstehende CEO-Wechsel sorgen aus Sicht von Warburg für ein attraktives Chancen-Risiko-Profil. Mit niedrigen Bewertungskennzahlen bleibt die Aktie ein Favorit für vorsichtige Anleger. Ein Zielpreis von 26 Euro ergibt ein Aufwärtspotenzial von über 70 Prozent bei der Aktie.

Unterm Strich setzt Warburg im Januar klar auf Aufholpotenzial – mit einer Mischung aus Zyklikern, defensiven Titeln und strukturellen Wachstumsstorys.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



