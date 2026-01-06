    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeam Therapeutics AktievorwärtsNachrichten zu Beam Therapeutics

    ARK Innovation

    Cathie Wood: So macht sie ihr Portfolio für 2026 fit

    Die US-Starinvestorin Cathie Wood hat einiges in ihrem Fonds geändert, um sich neu für 2026 aufzustellen. Dabei gibt es einige Überraschungen.

    Foto: ARK Invest

    Cathie Wood baut zum Start ins Jahr 2026 um: raus aus Konsum-Tech, Diagnostik und Space – rein in Biotec:.ARK Invest verschiebt den Fokus deutlich in Richtung Gen-Editing und Genomik und erhöht dort die Einsätze.

    Am meisten schlug Wood bei Beam Therapeutics (BEAM) zu. Das US-Biotech-Unternehmen entwickelt hochpräzise genetische Medikamente auf Basis der sogenannten Base-Editing-Technologie. Mit den Medikamenten sollen gezielt krankheitsverursachende Mutationen korrigiert werden. Über den ARK Innovation ETF (ARKK) und den ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) kaufte die Investorin mehr als 195.000 BEAM-Aktien im Wert von rund 5,4 Milliarden US-Dollar ein.

    Parallel dazu baute ARK seine Beteiligung an Intellia Therapeutics (NTLA) weiter aus und kaufte rund 236.000 Aktien zu. Das Unternehmen setzt auf CRISPR-Technologien, um Gene direkt im Körper zu reparieren. Zudem kaufte sie 423.000 Aktien von Pacific Biosciences of Califorinia (PACB), einem Anbieter von Sequenzierungstechnologie.

    Auch kleinere, spezialisierte Player wurden aufgestockt: Twist Bioscience (TWST), Hersteller synthetischer DNA für Wirkstoffforschung, Datenspeicherung und Biotech-Anwendungen, wanderte mit 101.000 Aktien ins Portfolio. Personalis (PSNL), spezialisiert auf ultratiefe DNA-Sequenzierung zur frühen Krebsdetektion, wurde mit 88.000 Aktien verstärkt.

    Abseits des Gesundheitssektors setzte der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) seinen Aufbau bei Kodiak AI (KDK) fort und kaufte knapp 62.000 Aktien. Zudem erhöhte ARK die Position in Tempus AI (TEM).

    Gleichzeitig wird auf der anderen Seite konsequent abgebaut. Ionis Pharmaceuticals (IONS) wurde um mehr als 26.600 Aktien reduziert. Auch bei Natera (NTRA) und Guardant Health (GH) – beide im Bereich genetischer Diagnostik – wurden Positionen gekürzt.

    Im Kernfonds ARKK trennte sich ARK von über 72.000 Roku-Aktien sowie von mehr als 29.000 Aktien von Shopify. Der ARKQ-ETF reduzierte zudem sein Engagement bei Rocket Lab (RKLB) und fährt damit auch im Space-Segment Risiko zurück.

    Die innovative Investorin zehrt noch von ihrem Ruhm um Corona, als ihr ARK Innovation ETF mit 150 Prozent vorne lag. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
