AKTIE IM FOKUS
Abnehmpille für US-Markt treibt Novo Nordisk hoch
- Wegovy-Pille in den USA steigert Aktienkurs um 6,5%
- Über 70.000 Drogerien bieten das Medikament an
- Umsatzprognose 2023: 750 Mio. USD, Rückgang 2026 erwartet
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Markteinführung einer oral einnehmbaren Version des Medikaments Wegovy zur Gewichtsreduzierung in den USA hat am Dienstag den Kurs der Aktie auf ein Hoch seit Mitte Oktober vergangenen Jahres getrieben. In der Spitze ging es um 6,5 Prozent auf knapp 370 dänische Kronen aufwärts. Zuletzt betrug das Kursplus gut 5 Prozent. Schon am Vortag war die Aktie um 5 Prozent gestiegen.
Die Pille ist in den USA in mehr als 70.000 Drogerien erhältlich, so bei den großen Ketten CVS und Costco. Auch ausgewählte digital operierende Dienstleister wie Ro, LifeMD, NovoCare und Weight Watchers bieten die neue Verabreichungsform des Medikaments an, wie der Pharmakonzern mitteilte.
Analyst Richard Vosser von JPMorgan veranschlagt für die Wegovy-Pille im laufenden Jahr in den USA einen Umsatz von 750 Millionen US-Dollar. Insgesamt prognostiziert der Experte für das Abnehmmittel auf dem US-Markt 2026 aber einen Umsatzrückgang von 10 bis 15 Prozent. Voraussichtliche Preisrückgänge dürften von steigenden Volumina nicht ausgeglichen werden./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,20 % und einem Kurs von 49,00 auf Tradegate (06. Januar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +8,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 167,83 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 371,33DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +496,56 %/+860,57 % bedeutet.
Es gibt weder bei 51,10 € noch bei 52,20 - 55,55 € einen Widerstand - der findet nur im Kopf statt.
Semaglutid ist ein neuartiges, langwirksames, glucagonähnliches Peptid-1 (GLP-1)-Analogon, das von Novo Nordisk erfunden und entwickelt wurde. Es ist der Hauptbestandteil in Wegovy, für Übergewicht und Adipositas, sowie in Ozempic und Rybelsus für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes. Es hat eine breite klinische Anerkennung und etwa 38 Millionen Patientenjahre seit der Einführung.