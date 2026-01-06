Abnehmpille für US-Markt treibt Novo Nordisk hoch

Analyst Richard Vosser von JPMorgan veranschlagt für die Wegovy-Pille im laufenden Jahr in den USA einen Umsatz von 750 Millionen US-Dollar. Insgesamt prognostiziert der Experte für das Abnehmmittel auf dem US-Markt 2026 aber einen Umsatzrückgang von 10 bis 15 Prozent. Voraussichtliche Preisrückgänge dürften von steigenden Volumina nicht ausgeglichen werden./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,20 % und einem Kurs von 49,00 auf Tradegate (06. Januar 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +8,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 167,83 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 371,33DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +496,56 %/+860,57 % bedeutet.