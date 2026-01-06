    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    KORREKTUR/Nach Brandanschlag in Berlin

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ermittlungen vor Ausweitung

    Für Sie zusammengefasst
    • Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen zu Brandanschlag
    • Spranger und Wegner sehen linksterroristischen Hintergrund
    • Ziel: Militante Kriminelle zur Rechenschaft ziehen
    KORREKTUR/Nach Brandanschlag in Berlin - Ermittlungen vor Ausweitung
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Parteizugehörigkeit Sprangers korrigiert)

    BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) rechnet damit, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen zu dem Brandanschlag übernimmt, der zu einem seit Tagen anhaltenden Stromausfall im Südwesten Berlins geführt hat. Spranger wiederholte, sie gehe von einem linksterroristischen Anschlag aus. Darüber habe sie am Montag mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gesprochen. "Er sieht es genauso." Sie denke, dass der Generalbundesanwalt den Fall übernehme. Das sei aber dessen Entscheidung.

    Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) schätzte das ähnlich ein: "Hier ging es um einen terroristischen Akt, und dafür ist das Bundeskriminalamt, die Bundesanwaltschaft, zuständig", sagte er. "Was aber nicht bedeutet, dass das LKA, dass die Polizei Berlin nichts mehr mit dem Fall zu tun hat, dass der Berliner Verfassungsschutz nichts mehr damit zu tun hat oder die Berliner Staatsanwaltschaften."

    "Wir wollen sie kriegen"

    "Wir werden den Druck so was von erhöhen, weil wir haben gemeinsam das Ziel, diese militanten Kriminellen, diese Linksterroristen zu erwischen", sagte Wegner. "Wir wollen sie kriegen, und wir wollen, dass sie eine entsprechende Bestrafung bekommen." Sie hätten das Leben von Menschen bewusst gefährdet, so der CDU-Politiker.

    Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin werden voraussichtlich erst Donnerstagnachmittag alle Haushalte wieder am Netz sein./ah/DP/mis/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KORREKTUR/Nach Brandanschlag in Berlin Ermittlungen vor Ausweitung Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) rechnet damit, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen zu dem Brandanschlag übernimmt, der zu einem seit Tagen anhaltenden Stromausfall im Südwesten Berlins geführt hat. Spranger wiederholte, sie gehe …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     