Novo Nordisk – der Trade läuft
Mit dem Turbo-Bull FD1XQX auf Novo Nordisk haben wir +90 % Gewinn erzielt. Der Auslöser war klar: In den USA ist Wegovy jetzt auch als Tablette erhältlich. Das macht die Behandlung deutlich einfacher und öffnet den Markt über die Spritzen hinaus – genau die Art von Nachricht, die Nachfrage schürt und Kurse in Bewegung bringt. Wir haben den Impuls aufgegriffen und konsequent begleitet.
Warum die Story trägt: Novo Nordisk hat die Produktion in den vergangenen Monaten spürbar ausgebaut, um Engpässe zu entschärfen. Zusätzlich stützt die breite medizinische Anwendung das Vertrauen in das Produkt – und damit die Perspektive für Umsatz und Gewinn. Kurz: mehr Verfügbarkeit, mehr Reichweite, mehr Rückenwind.
Unser Ansatz bleibt geradlinig: Wir verfolgen die Nachrichtenlage, verdichten die wichtigsten Punkte und machen daraus einen klaren Handelsplan. Beim FD1XQX bedeutete das: rechtzeitig einsteigen, die Bewegung eng begleiten und diszipliniert ausbuchen – Ergebnis +90 %.
