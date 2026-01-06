    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Novo Nordisk – der Trade läuft

    Mit dem Turbo-Bull FD1XQX auf Novo Nordisk haben wir +90 % Gewinn erzielt. Der Auslöser war klar: In den USA ist Wegovy jetzt auch als Tablette erhältlich. Das macht die Behandlung deutlich einfacher und öffnet den Markt über die Spritzen hinaus – genau die Art von Nachricht, die Nachfrage schürt und Kurse in Bewegung bringt. Wir haben den Impuls aufgegriffen und konsequent begleitet.

    Warum die Story trägt: Novo Nordisk hat die Produktion in den vergangenen Monaten spürbar ausgebaut, um Engpässe zu entschärfen. Zusätzlich stützt die breite medizinische Anwendung das Vertrauen in das Produkt – und damit die Perspektive für Umsatz und Gewinn. Kurz: mehr Verfügbarkeit, mehr Reichweite, mehr Rückenwind.

    Unser Ansatz bleibt geradlinig: Wir verfolgen die Nachrichtenlage, verdichten die wichtigsten Punkte und machen daraus einen klaren Handelsplan. Beim FD1XQX bedeutete das: rechtzeitig einsteigen, die Bewegung eng begleiten und diszipliniert ausbuchen – Ergebnis +90 %.

    Wenn Sie solche Fenster regelmäßig nutzen möchten, passt INVESTING: börsentäglich mehrere Updates von morgens bis abends, Videonewsletter mit den wichtigsten Chancen und Risiken, exklusives Research zu Stimmung und Markttechnik sowie fünf Musterdepots – vom ruhigen Vermögensaufbau bis zum aktiveren Ansatz. Alle Schritte kommen per E-Mail mit konkreten Orderangaben.





    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
