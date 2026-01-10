S&P 500 nach 3 Traumjahren – wie riskant ist Optimismus jetzt?

Der S&P 500 ist mit Rückenwind ins neue Jahr gestartet. Der US-Leitindex hat gerade das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Gewinnen beendet.

Das erschwert zwar die Ausgangslage für 2026, doch die Börsengeschichte spricht nicht zwingend für ein baldiges Ende des Bullenmarkts.

Seit seinem Tief im Oktober 2022 verdoppelte der S&P 500 den Kurs nahezu. Laut Ari Wald von Oppenheimer erreichten seit 1932 acht Bullenmärkte eine ähnliche Laufzeit. Die weitere Entwicklung glich danach einem Münzwurf. In fünf Fällen stiegen die Kurse weiter deutlich, in drei Fällen kam es zu Rückschlägen.

"Nach drei aufeinanderfolgenden zweistelligen Jahresgewinnen war der Markt seit 1942 in drei von fünf Fällen weiter positiv", schreibt Wald. Er warnt jedoch, dass vier starke Jahre in Folge historisch selten belohnt wurden. Sein Fazit lautet, dass weiteres Aufwärtspotenzial besteht, Selektivität aber wichtiger wird.

Wald bleibt dennoch zuversichtlich und sieht den S&P 500 zum Jahresende bei 7.700 Punkten. Klassische Warnsignale für ein Zyklusende wie Rezessionsgefahr, restriktive Geldpolitik oder eine enge Marktbreite seien derzeit nicht zu erkennen. Zudem gelten Zwischenwahljahre in den USA traditionell als unterstützend für Aktien.

Etwas vorsichtiger äußert sich Adam Parker von Trivariate Research. Er erwartet ein moderates Börsenjahr und rechnet mit einem Gewinnwachstum von rund zehn Prozent. "Bei dauerhaftem Gewinnwachstum von zehn Prozent pro Jahr könnte der S&P 500 bis 2030 dennoch fast 10.000 Punkte erreichen", schreibt Parker.

Deutlich optimistischer ist Michael Wilson, Chef-Aktienstratege von Morgan Stanley. Er sieht erhebliches Überraschungspotenzial, da der Markt die gebündelte Wirkung mehrerer bullischer Treiber unterschätze. Wilson setzt für Ende 2026 ein Kursziel von 7.800 Punkten für den S&P 500.

Treiber seien starkes Gewinnwachstum, Deregulierung, Zinssenkungen und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Auch ein schwächerer US-Dollar und niedrigere Energiepreise könnten Rückenwind liefern. Besonders zyklische Konsumwerte, Finanz- und Industriewerte sowie Nebenwerte sieht Wilson gut positioniert.

Unterm Strich bleibt der Ton konstruktiv. Selbst wenn 2026 kein weiteres Ausnahmejahr wird, sprechen Gewinnwachstum und strukturelle Faktoren weiterhin für solide Renditen am US-Aktienmarkt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



