    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Das sagt die Börsengeschichte

    437 Aufrufe 437 0 Kommentare 0 Kommentare

    S&P 500 nach 3 Traumjahren – wie riskant ist Optimismus jetzt?

    Der S&P 500 hat drei Jahre mit zweistelligen Gewinnen hinter sich. Die Historie zeigt: Jetzt wird es knifflig. Doch mehrere Faktoren sprechen dafür, dass der Bullenmarkt noch nicht am Ende ist.

    Für Sie zusammengefasst
    Das sagt die Börsengeschichte - S&P 500 nach 3 Traumjahren – wie riskant ist Optimismus jetzt?
    Foto: Unsplash

    Der S&P 500 ist mit Rückenwind ins neue Jahr gestartet. Der US-Leitindex hat gerade das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Gewinnen beendet.

    S&P 500

    +0,63 %
    +0,75 %
    +1,04 %
    +2,42 %
    +17,33 %
    +77,50 %
    +82,03 %
    +261,72 %
    +377,46 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.500,00€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.440,00€
    Basispreis
    4,69
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das erschwert zwar die Ausgangslage für 2026, doch die Börsengeschichte spricht nicht zwingend für ein baldiges Ende des Bullenmarkts.

    Seit seinem Tief im Oktober 2022 verdoppelte der S&P 500 den Kurs nahezu. Laut Ari Wald von Oppenheimer erreichten seit 1932 acht Bullenmärkte eine ähnliche Laufzeit. Die weitere Entwicklung glich danach einem Münzwurf. In fünf Fällen stiegen die Kurse weiter deutlich, in drei Fällen kam es zu Rückschlägen.

    "Nach drei aufeinanderfolgenden zweistelligen Jahresgewinnen war der Markt seit 1942 in drei von fünf Fällen weiter positiv", schreibt Wald. Er warnt jedoch, dass vier starke Jahre in Folge historisch selten belohnt wurden. Sein Fazit lautet, dass weiteres Aufwärtspotenzial besteht, Selektivität aber wichtiger wird.

    Wald bleibt dennoch zuversichtlich und sieht den S&P 500 zum Jahresende bei 7.700 Punkten. Klassische Warnsignale für ein Zyklusende wie Rezessionsgefahr, restriktive Geldpolitik oder eine enge Marktbreite seien derzeit nicht zu erkennen. Zudem gelten Zwischenwahljahre in den USA traditionell als unterstützend für Aktien.

    Etwas vorsichtiger äußert sich Adam Parker von Trivariate Research. Er erwartet ein moderates Börsenjahr und rechnet mit einem Gewinnwachstum von rund zehn Prozent. "Bei dauerhaftem Gewinnwachstum von zehn Prozent pro Jahr könnte der S&P 500 bis 2030 dennoch fast 10.000 Punkte erreichen", schreibt Parker.

    Deutlich optimistischer ist Michael Wilson, Chef-Aktienstratege von Morgan Stanley. Er sieht erhebliches Überraschungspotenzial, da der Markt die gebündelte Wirkung mehrerer bullischer Treiber unterschätze. Wilson setzt für Ende 2026 ein Kursziel von 7.800 Punkten für den S&P 500.

    Treiber seien starkes Gewinnwachstum, Deregulierung, Zinssenkungen und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Auch ein schwächerer US-Dollar und niedrigere Energiepreise könnten Rückenwind liefern. Besonders zyklische Konsumwerte, Finanz- und Industriewerte sowie Nebenwerte sieht Wilson gut positioniert.

    Unterm Strich bleibt der Ton konstruktiv. Selbst wenn 2026 kein weiteres Ausnahmejahr wird, sprechen Gewinnwachstum und strukturelle Faktoren weiterhin für solide Renditen am US-Aktienmarkt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Das sagt die Börsengeschichte S&P 500 nach 3 Traumjahren – wie riskant ist Optimismus jetzt? Der S&P 500 hat drei Jahre mit zweistelligen Gewinnen hinter sich. Die Historie zeigt: Jetzt wird es knifflig. Doch mehrere Faktoren sprechen dafür, dass der Bullenmarkt noch nicht am Ende ist.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     