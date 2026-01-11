    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSTOXX Europe 600 EUR (Price) IndexvorwärtsNachrichten zu STOXX Europe 600 EUR (Price)

    Das Ende des US-Mythos

    Die Zeit des US-Exzeptionalismus neigt sich dem Ende zu

    Während der Sonderstatus der USA Risse bekommt, gewinnt ein europäisches Gegenmodell an Attraktivität, das wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch mehr Stabilität bietet.

    Foto: Dall-E

    Über Jahre war die Erzählung klar: Die Europäische Union sei ein Museum – kulturell wertvoll, wirtschaftlich aber abgehängt von den dynamischen Vereinigten Staaten. Wachstum, Technologie, Kapitalrenditen: Alles scheint jenseits des Atlantiks besser zu funktionieren. Es stellt sich allerdings die Frage, ob der oft beschworene US-Exzeptionalismus nicht seinem Höhepunkt überschritten hat – und ob Europa in zentralen Bereichen den USA nicht längst überlegen ist.

    Makroökonomisch wirkt Europa auf den ersten Blick schwach, wie US-Politiker nicht müde werden zu betonen. Das nominale Bruttoinlandsprodukt liegt deutlich unter dem der USA. Doch die angeführten Beweise beschränken sich nur auf die oberflächlichen Zahlen, wodurch das Bild etwas verzerrt wird.

    Besonders deutlich wird Europas Stärke jenseits klassischer Finanzkennzahlen. Lebenserwartung, Gesundheitsversorgung, Sicherheit, Verkehr, soziale Mobilität – in all diesen Bereichen liegt Europa klar vor den USA. Weniger Gewalt, deutlich niedrigere Inhaftierungsquoten, geringere Kinder- und Müttersterblichkeit: Diese Faktoren prägen nicht nur Lebensqualität, sondern auch politische Stabilität und wirtschaftliche Resilienz.

    Zudem nähert sich Europas Wirtschaftsleistung kaufkraftbereinigt wieder stark den USA an, ebenso die Produktivität, wenn man die Arbeitszeiten berücksichtigt. Der entscheidende Punkt: Europa ist gleichberechtigter organisiert. Einkommens- und Vermögensunterschiede sind geringer, der gesellschaftliche Zusammenhalt höher. Das zeigt sich nicht in Quartalszahlen, wohl aber in der langfristigen Stabilität.

    Auch institutionell wirkt Europa heute robuster. Die EU ist ein Regelwerk – oft langsam, oft kompliziert, aber schwer zu erschüttern. Proportionale Wahlsysteme, starke Bürokratien und eine klare Bindung der Exekutive an Parlamente dämpfen politische Extreme. In den USA hingegen zeigt sich, wie anfällig ein System mit starker Personalisierung, veralteten Wahlmechanismen und institutionellen Grauzonen geworden ist. Die jüngsten politischen Verwerfungen haben Investoren sensibel gemacht für diese Unterschiede.

    Ökonomisch steht Europa vor einem Wendepunkt. Jahrzehntelang sparte der Kontinent zu viel und investierte zu wenig. Kapital floss ins Ausland, vor allem in die USA. Doch geopolitische Brüche, der Krieg in der Ukraine, die strategische Abkopplung von China und neue handelspolitische Unsicherheiten zwingen Europa zum Umdenken. Verteidigung, Energie, Technologie, Infrastruktur: Überall entstehen Investitionsbedarfe. Parallel rückt die Integration der Kapitalmärkte voran, ebenso der Abbau interner Handelshemmnisse, die bislang wie unsichtbare Zölle wirkten.

    Für Anleger ist entscheidend, dass sich diese Verschiebung bereits in den Märkten zeigt. Seit Anfang 2025 sinkt die wahrgenommene Risikoprämie europäischer Aktien deutlich. Europäische Börsen konnten erstmals seit Jahren relativ zu den US-Märkten aufholen – begünstigt durch einen schwächeren US-Dollar, politische Risiken in den USA und neue Kapitalzuflüsse nach Europa. Internationale Finanzinvestoren bauen ihre Präsenz aus, um Europas hohe Ersparnisse in produktive Anlagen zu lenken.

    Am Ende geht es nicht darum, die USA zu ersetzen. Vielmehr zeigt sich eine neue Realität: In einer multipolaren Welt ist niemand mehr außergewöhnlich, auch nicht die USA. Die Zeit des US-Exzeptionalismus neigt sich dem Ende zu. Stärke entsteht aus Verlässlichkeit, gesellschaftlicher Stabilität und Anpassungsfähigkeit. Genau hier hat Europa in den vergangenen Jahren leise, aber spürbar aufgeholt und könnte sich als Stabilitätsanker etablieren. Der alte Reflex, Europa zu unterschätzen, könnte sich als Fehler erweisen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

