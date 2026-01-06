BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 235 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Adidas gehört zu ihren Branchenfavoriten./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,82 % und einem Kurs von 160,3EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
