Börsenstart USA - 06.01. - US Tech 100 stark +0,64 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.055,46 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,39 %, Merck & Co +2,19 %, Amazon +1,82 %, Sherwin-Williams +1,79 %, Unitedhealth Group +1,79 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -2,05 %, Apple -0,99 %, Nike (B) -0,85 %, Travelers Companies -0,84 %, Caterpillar -0,76 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.560,24 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: Western Digital +9,38 %, Micron Technology +6,25 %, Microchip Technology +5,95 %, Seagate Technology Holdings +5,66 %, Lam Research +5,47 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,28 %, Tesla -2,51 %, Comcast (A) -2,39 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,70 %, Constellation Energy -1,57 %

Der S&P 500 steht bei 6.925,28 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.

Top-Werte: Albemarle +11,12 %, Western Digital +9,38 %, Moderna +7,63 %, Micron Technology +6,25 %, Microchip Technology +5,95 %

Flop-Werte: Trane Technologies -7,66 %, Johnson Controls International -7,45 %, American International Group -7,33 %, Comfort Systems USA -6,71 %, Equifax -5,31 %