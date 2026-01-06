Albemarle Aktie hebt ab - +11,12 % - 06.01.2026

Die Albemarle Aktie notiert aktuell bei 138,56€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,12 % zugelegt, was einem Anstieg von +13,87 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Albemarle Aktie. Nach einem Plus von +1,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 138,56€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +67,24 % bei Albemarle.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um +4,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Albemarle um +4,17 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,17 % 1 Monat +18,19 % 3 Monate +67,24 % 1 Jahr +50,99 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,17 Mrd.EUR € wert.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.