UGREEN stellt auf der CES 2026 ein neues intelligentes Ökosystem vor, das von AI NAS geleitet wird

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik, hat auf der CES 2026 ihre Vision „ Activate Smarter Living " (Intelligenteres Wohnen aktivieren) vorgestellt und ihr bislang ambitioniertestes Portfolio für vernetztes Wohnen präsentiert. Zu den Highlights gehört die NASync iDX-Serie, eine NAS-Hardware der nächsten Generation, die erstklassige Leistung mit leistungsstarker integrierter KI kombiniert und private lokale Intelligenz ins Haus bringt. UGREEN expandiert in den Bereich der Smart-Home-Sicherheit und kündigte außerdem die SynCare-Serie an, das erste Smart-Home-Sicherheitsökosystem der Marke, das intelligenten, proaktiven Schutz für jedes Zuhause bietet, sowie das Nexode Pro 300W Desktop-Ladegerät , das eine hervorragende Ladeleistung, 8 Anschlüsse und eine Reihe von intelligenten Funktionen bietet.

Von intelligenter Speicherung über proaktive Haussicherheit bis hin zu fortschrittlichen Ladelösungen – UGREEN präsentiert eine neue Vision für vernetztes Wohnen.

Besucher der CES können das Smart-Home-Ökosystem von UGREEN am Stand Nr. 30025 in der LVCC South Hall erkunden, wo die gesamte Produktpalette der Marke ausgestellt ist.

NASync iDX6011 & iDX6011 Pro: Ultimative Private Cloud mit sicherer lokaler KI

UGREEN erweitert sein preisgekröntes NASync-Portfolio um die Modelle iDX6011 und iDX6011 Pro, zwei Netzwerk-Speichersysteme der nächsten Generation, die die Leistung erheblich steigern und gleichzeitig sichere lokale KI für Privathaushalte, Studios und kleine Unternehmen bieten. Ausgestattet mit Intel Core Ultra-Prozessoren und bis zu 64 GB LPDDR5x-Speicher, dualem 10GbE-Netzwerk, dualen Thunderbolt 4-Anschlüssen und skalierbarem Speicher von bis zu 196 TB bieten diese neuen Modelle blitzschnelle Datenübertragungen und -verarbeitungen, intelligente Dateiverwaltung und Sicherheit auf Unternehmensniveau, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein.

Versehen mit einer neuen Generation von On-Device-Intelligenz nutzt die NASync iDX-Serie vollständig lokale KI, um Benutzern zu helfen, ihre Dateien auf natürliche Weise zu durchsuchen und mit ihnen zu interagieren, sodass sie Momente, Gesichter, Objekte, Dokumente und Erinnerungen sofort finden können. Die KI kann auch Fotobibliotheken automatisch organisieren, Offline-KI-Chats ermöglichen und Sprachmemos in Sekundenschnelle transkribieren oder zusammenfassen. Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören: