    Alcon wird US-Unternehmen Staar Surgical nicht übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Alcon übernimmt Staar Surgical nicht, Aktionäre wehren sich.
    • Stimmrechtsberater: Ja-Stimmen für Verkauf nicht erreicht.
    • Aktien von Alcon steigen, Staar-Aktien fallen um 13%.
    VERNIER (dpa-AFX) - Der Augenheilkunde-Konzern Alcon wird das US-Unternehmen Staar Surgical nicht übernehmen. Die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von Staar war letztendlich zu groß. Nach mehrmaligem Verschieben, hätten die Aktionäre von Staar am Dienstag an einer außerordentlichen Hauptversammlung über das aufgebesserte Kaufangebot von Alcon abstimmen müssen. Doch bereits vor der Versammlung hat sich abgezeichnet, dass das Vorhaben chancenlos ist.

    Vorläufige Schätzungen eines Stimmrechtsberaters hätten ergeben, dass die für den Verkauf von Staar an Alcon notwendigen Ja-Stimmen nicht hätten erreicht werden können, teilte Staar am Dienstagnachmittag mit. Daher beabsichtige Staar, den Fusionsvertrag mit Alcon zu kündigen. Die Aufkündigung der Vereinbarung hat laut Angaben von Staar für keine der beiden Parteien finanzielle Folgen. Es müssten keine Kündigungszahlungen geleistet werden.

    An der Börse waren die Reaktionen zum abgeblasenen Zusammenschluss unterschiedlich. Während die Aktien von Alcon an der Schweizer Börse zulegen und mit 2,2 Prozent bei 64,92 Franken im Plus stehen, ergab sich bei den an der US-Techbörse Nasdaq gehandelten Staar-Aktien ein Kurseinbruch von 13 Prozent./mk/jb/AWP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alcon Aktie

    Die Alcon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,07 % und einem Kurs von 17,97 auf Tradegate (06. Januar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alcon Aktie um +0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alcon bezifferte sich zuletzt auf 35,08 Mrd..

    Alcon zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00Euro.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
