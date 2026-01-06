DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 248,4EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



