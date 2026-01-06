DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 248,4EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte