DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Er erwarte weiterhin eine starke Geschäftsentwicklung, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 11. Februar erwarteten Zahlen des Energietechnikkonzerns zum ersten Geschäftsquartal. Zudem sehe er Aufwärtspotenzial für die Prognose für den freien Barmittelzufluss für 2025/26./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 127,8EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



