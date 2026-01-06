DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Er erwarte weiterhin eine starke Geschäftsentwicklung, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 11. Februar erwarteten Zahlen des Energietechnikkonzerns zum ersten Geschäftsquartal. Zudem sehe er Aufwärtspotenzial für die Prognose für den freien Barmittelzufluss für 2025/26./ck/bek
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 127,8EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
