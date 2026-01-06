DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das Management des Elektrotechnikkonzerns habe bereits signalisiert, dass es mit den aktuellen Konsensschätzungen zum Umsatzwachstum und der Marge zufrieden sei, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 26. Februar anstehenden Zahlen zum Geschäftsjahr 2025. ist. Die Aufmerksamkeit gelte daher der Prognose für 2026, die dem Analysten zufolge ebenfalls weitgehend den Analystenerwartungen entsprechen dürfte./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 240,9EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



