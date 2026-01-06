DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in der am Dienstag vorliegenden Studie mit Themen des Pharmakonzerns am Heiligabend: die faktische Einstellung der Entwicklung von Tolebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose jeglicher Art sowie die milliardenschwere Übernahme des US-Impfstoffherstellers Dynavax. Ersteres sei ein kleiner Rückschlag für die Glaubwürdigkeit der Forschung und Entwicklung. Die Dynavax-Übernahme bewertet er neutral./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 82,94EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

