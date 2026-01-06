Brandenburgs BSW wirft SPD nach Bruch Verrat an Wählern vor

POTSDAM (dpa-AFX) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) reagiert auf die Beendigung der Koalition in Brandenburg durch die SPD mit heftigen Attacken. "Es ist ein Affront, dass die SPD Abgeordnete ihres Koalitionspartners ohne Scham aufnimmt, um dann eine Regierung zu bilden, die nicht gewählt wurde", sagte Benda. "Das ist Verrat an den Wählern." Sie warf der SPD vor, auf das Ende hingearbeitet zu haben: "Seit Monaten haben Kräfte in der SPD offenbar an diesem Bruch gearbeitet."

Die BSW-Landesvorsitzende verteidigte den Kurs ihrer Partei. "Wir als BSW haben uns stets vertragskonform verhalten und uns dabei dennoch mutig für unsere Inhalte eingesetzt", sagte Benda. "Die Reibung in der Koalition und innerhalb der Fraktion entstand nicht dadurch, dass das BSW nicht regierungsfähig ist. Sie entstand dadurch, dass wir auch nach der Wahl für das streiten, wofür wir gewählt wurden und was auch Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat."