Bernstein hebt Ziel für Adidas auf 270 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,17 % und einem Kurs von 161,4 auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +1,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,88 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,20 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +17,03 %/+66,31 % bedeutet.