Bernstein hebt Ziel für Adidas auf 270 Euro - 'Outperform'
- Bernstein hebt Adidas-Kursziel auf 270 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Outperform" für Adidas.
- Chancen im US-Bekleidungsmarkt für Sportmarken.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 235 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Adidas gehört zu ihren Branchenfavoriten./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,17 % und einem Kurs von 161,4 auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +1,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,88 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,20 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von +17,03 %/+66,31 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 270 Euro
