Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 1
Performance 1M: +1,00 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,17 %
Platz 2
Performance 1M: +5,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, mit einer positiven Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Die geringe Short-Quote und das Vertrauen in die Expansion im KI-Segment stärken die Zuversicht. Analysten bekräftigen das "Buy"-Rating mit Kurszielen um 42 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
adidas
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 3
Performance 1M: +3,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer über 7%igen Kurskorrektur aufgrund einer BOA-Abstufung äußern viele Anleger Bedenken über Marktmanipulation und Unternehmensführung. Dennoch gibt es positive Analystenmeinungen, wie die von Bernstein, die das Kursziel auf 270 EUR erhöhen. Einige Anleger sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit, während andere pessimistisch bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
Merck
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 4
Performance 1M: +1,76 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 5
Performance 1M: -1,81 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 6
Performance 1M: +3,40 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 7
Performance 1M: +0,25 %
Symrise
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 8
Performance 1M: -2,13 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 9
Performance 1M: +4,41 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 45,12%
|PUT: 54,88%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -9,76 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
