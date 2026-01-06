Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Evotec
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 1
Performance 1M: +0,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, unterstützt durch eine positive Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Anleger fokussieren sich auf fundamentale Aspekte, insbesondere Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen und die bevorstehende J.P. Morgan Healthcare Conference. Bedenken über fehlende Royalties aus bestehenden Medikamenten bestehen, jedoch herrscht Optimismus über das Management und zukünftige Entwicklungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 2
Performance 1M: -7,19 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +5,17 %
Platz 3
Performance 1M: -0,02 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 4
Performance 1M: +5,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, mit einer positiven Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Die geringe Short-Quote und das Vertrauen in die Expansion im KI-Segment stärken die Zuversicht. Analysten bekräftigen das "Buy"-Rating mit Kurszielen um 42 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 5
Performance 1M: -3,71 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 6
Performance 1M: +10,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch über die Zukunft des Unternehmens in der Halbleiterindustrie sind, gibt es Bedenken hinsichtlich der aktuellen Kursentwicklung, die in den letzten 14 Tagen um 10% gestiegen ist. Teilweise wurden Gewinne realisiert, und Analystenmeinungen variieren, was zu Unsicherheiten führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 7
Performance 1M: +7,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um über 30% gefallen. Technische Widerstände liegen bei 5,50 EUR, 5,80 EUR und 6,05 EUR, während 6,40 EUR als potenzieller Wendepunkt gilt. Anleger zeigen sich vorsichtig und erwarten Stabilität bis zu den nächsten Quartalszahlen, während das Interesse an anderen Anlageklassen die Nachfrage nach TeamViewer belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 8
Performance 1M: +11,92 %
Kontron
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 9
Performance 1M: +3,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5,6% zugelegt, was auf einen stabilen Aufwärtstrend hindeutet. Die Konsolidierung scheint abgeschlossen, und die technische Analyse deutet auf eine mögliche Rückkehr zur Widerstandsmarke von 27-28 Euro hin. Geringe Leerverkaufspositionen und Insiderkäufe stärken das Vertrauen der Anleger.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 10
Performance 1M: +21,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% zugelegt. Anleger heben die technische Überlegenheit der Radarsysteme hervor und sehen potenzielle Widerstände bei 78,92 Euro und 79,63 Euro. Geopolitische Spannungen könnten die Nachfrage nach Rüstungsgütern weiter steigern, was das Wachstum von HENSOLDT begünstigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 11
Performance 1M: +3,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen eine positive Kursentwicklung gezeigt. Anleger erwarten ein starkes EBIT-Wachstum im Verteidigungssektor und rechnen mit guten Zahlen für das Gesamtjahr 2023, was sich in einer EPS-Erwartung von 7 bis 8 Euro niederschlägt. Diskussionen über Dividende und Kursunterschiede zwischen Stamm- und Vorzugsaktien zeigen eine differenzierte Bewertung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Draegerwerk eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 12
Performance 1M: -0,86 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 13
Performance 1M: -1,81 %
Ottobock
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 14
Performance 1M: -5,76 %
