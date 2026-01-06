Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 06.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 1
Performance 1M: +5,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, mit einer positiven Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Die geringe Short-Quote und das Vertrauen in die Expansion im KI-Segment stärken die Zuversicht. Analysten bekräftigen das "Buy"-Rating mit Kurszielen um 42 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 2
Performance 1M: -11,65 %
adidas
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 3
Performance 1M: +3,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer über 7%igen Kurskorrektur aufgrund einer BOA-Abstufung äußern viele Anleger Bedenken über Marktmanipulation und Unternehmensführung. Dennoch gibt es positive Analystenmeinungen, wie die von Bernstein, die das Kursziel auf 270 EUR erhöhen. Einige Anleger sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit, während andere pessimistisch bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 4
Performance 1M: +2,19 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 5
Performance 1M: +0,66 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 6
Performance 1M: +4,41 %
