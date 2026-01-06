DAX nimmt 25.000er Marke ins Visier – Nvidia hebt KI auf die nächste Stufe

Solche runden Marken sind aus psychologischer Sicht allerdings auch oft eine willkommene Gelegenheit für Gewinnmitnahmen und eine zunächst einsetzende Konsolidierung. Aber auch diese wäre gesund und eher eine Bestätigung des Ausbruchs aus der monatelangen Seitwärtsspanne des vergangenen zweiten Börsenhalbjahres.

Am Nachmittag fehlten noch gut 30 Punkte bis zur 25.000er Marke, die der Index allein schon zu Testzwecken höchstwahrscheinlich noch in dieser Woche in Angriff nehmen dürfte.

Mit zwei aufeinanderfolgenden Rekordhochs an den ersten drei Handelstagen des Jahres hat der DAX zumindest mal ein Ausrufezeichen gesetzt und straft damit all diejenigen Lügen, die immer noch skeptisch an der Seitenlinie auf die große Korrektur vor allem an der Wall Street warten, die dann nach Frankfurt überschwappen dürfte.

Doch auch in New York herrscht zum Jahresstart mehr Zuversicht als Skepsis. Der Anlegerliebling Nvidia bringt wieder etwas Kursfantasie in die zuletzt etwas unter Bewertungsdruck stehende KI-Branche und deren Aktien. Neben der Ankündigung, mit einem Partner ins autonome Fahren einsteigen zu wollen, sorgt die Erwartung der neuen Chip-Generation Rubin dafür, dass die Sorgen über zu hohe Bewertungen mit dem Jahreswechsel zunächst einmal wie weggeblasen sind. Hier steht die nächste Bewährungsprobe sicherlich mit den kommenden Quartalszahlen und den Ausblicken der Unternehmen an. Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

