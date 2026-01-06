JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Schwächere Umsatztrends als sonst in der Saison hätten sich im Dezember fortgesetzt und könnten ein moderates Risiko für die Prognose für das Service-Geschäft im ersten Geschäftsquartal darstellen, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag angesichts jüngster Daten für Apples App Store./rob/ajx/la
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 226,5EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:50 Uhr) gehandelt.
