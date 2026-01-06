    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWhirlpool AktievorwärtsNachrichten zu Whirlpool

    Verkauf von KI-Aktien

    David Tepper schichtet 411.000.000 Dollar in Zykliker um

    Der US-Milliardär verkauft oder kürzt prominente Positionen in seinem Fonds und setzt dabei besonders auf einen Zykliker.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tepper verkauft Anteile an UnitedHealth, Intel, Alibaba.
    • 411 Millionen in Whirlpool investiert, stark erhöht.
    • Fokus auf zyklische Aktien und Industrieunternehmen.
    Report: Gold & Silber auf Rekordjagd

    Ein äußerst erfolgreicher und genau beobachteter US-Milliardär nimmt umfangreiche Veränderungen im Portfolio seines Hedgefonds vor.

    Eine aktuelle Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC zeigt, dass der Gründer und Präsident von Appaloosa Management, David Tepper, seine Positionen in UnitedHealth (UNH), Intel (INTC), Alibaba (BABA), Vistra (VST) und Micron (MU) verkauft hat.

    Tepper reduzierte UnitedHealth um 92 Prozent, stieg vollständig aus Intel aus, kürzte Alibaba um 9 Prozent, senkte Vistra um 31 Prozent und verringerte seine Beteiligung an Micron um 39 Prozent im dritten Quartal 2025.

    Gleichzeitig vollzog Tepper eine mutige, konträre Neuausrichtung und investierte 411 Millionen US-Dollar in Whirlpool (WHR), wodurch sich die Aktienanzahl von 266.000 auf 5,5 Millionen erhöhte.

    Whirlpool

    +0,85 %
    +7,15 %
    +0,88 %
    -4,16 %
    -33,66 %
    -49,35 %
    -57,15 %
    -46,33 %
    +139,81 %
    ISIN:US9633201069WKN:856331

    Der Haushaltsgerätehersteller rangiert damit nun auf Platz drei im 7,38 Milliarden US-Dollar schweren Portfolio von Appaloosa mit einem Anteil von 5,85 Prozent.

    Darüber hinaus baute Tepper Positionen in klassischen Industrieunternehmen wie Goodyear Tire (GT) sowie in regionalen Banken wie Truist (TFC) und Western Alliance (WAL) auf.

    Die Transaktionen spiegeln Teppers opportunistischen Investmentstil wider, der auf unterbewertete zyklische Aktien in Phasen von Rücksetzern im Technologiesektor setzt.

    Der Portfoliowert des Fonds stieg quartalsweise um 14 Prozent, während die größten Positionen weiterhin Alibaba (BABA) mit 15,6 Prozent, Amazon (AMZN) mit 7,4 Prozent und Nvidia (NVDA) mit 4,8 Prozent bleiben.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    6 im Artikel enthaltene Werte
