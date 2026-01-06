Western Digital Aktie bestätigt den positiven Trend - 06.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Mit einer Performance von +12,05 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Western Digital Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 179,94€, mit einem Plus von +12,05 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Western Digital Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +44,22 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,92 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,42 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,15 % 1 Monat +11,38 % 3 Monate +44,22 % 1 Jahr +248,92 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 342 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,76 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.