Devisen
Euro sinkt unter 1,17 US-Dollar - Preisdaten im Blick
- Euro-Kurs fiel unter 1,17 US-Dollar auf 1,1695.
- EZB-Referenzkurs für Euro bei 1,1707 Dollar festgelegt.
- Inflation in Deutschland sank überraschend auf 1,8 %.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag unter 1,17 US-Dollar gerutscht. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1695 Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1707 (Montag: 1,1664) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8573) Euro.
Wie schon zu Wochenbeginn fand der Euro auch am Dienstag keine klare Richtung. Zuletzt präsentierte sich der Dollar gegenüber dem Euro und fast allen anderen wichtigen Währungen stärker. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.
Preisdaten aus Deutschland und Frankreich bewegten den Kurs des Euro kaum. In der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas hat sich die Inflation Ende des vergangenen Jahres wie erwartet auf 0,7 Prozent abgeschwächt.
Hierzulande sank die Inflationsrate zwar im Dezember überraschend deutlich auf 1,8 Prozent. Noch im November hatte die Rate bei 2,3 Prozent gelegen. Im neuen Jahr erwarten Ökonomen allerdings wenig Entspannung bei den Verbraucherpreisen - auch wenn eine erneute große Teuerungswelle als unwahrscheinlich gilt.
Sinkende Energiepreise und fast unveränderte Preise bei Konsumgütern hätten die Inflation in Deutschland wieder unter die 2-Prozent-Marke gedrückt, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Insgesamt sei die Inflation im vergangenen Jahr mit 2,2 Prozent wieder absolut im Normalbereich. "Wirtschaftlich hat das Land viele Probleme, die Inflation gehört nicht dazu", resümierte der Experte.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8663 (0,8676) britische Pfund, 183,14 (182,93) japanische Yen und 0,9287 (0,9289) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.475 Dollar. Das waren 26 Dollar mehr als am Vortag./la/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
https://www.goldseiten.de/artikel/683925---Jahrhundert-Edelm…
"Der Goldpreisanstieg von 1.450 Prozent in EUR seit dem Jahrtausend-Goldtief (gleichzeitig real säkulares Aktienhoch), spiegelt reziprok "nur" den Euro-Kaufkraftverfall von 93,5 Prozent wieder. Neben dem geldpolitisch kreierten Goldpreis (bestimmt von der Zentralbank) ist der konjunkturzyklisch induzierte Goldwert (bestimmt vom Markt) viel entscheidender.
Betrachtet man hierbei den Kaufkraftzuwachs (Wert) von Gold gegenüber den drei zinstragenden Anlageklassen der klassischen Portfolio-Theorie seit dem Jahrtausendwechsel, so stellt man fest, dass Gold gegenüber dem MSCI Welt Aktien-Index um ca. 400 Prozent, gegenüber dem MSCI Welt Immobilien-Index um ca. 800 Prozent und gegenüber dem REXP Renten-Index um ca. 700 Prozent gestiegen ist.
Das gestern war keine "Konsolidierung", wie sie sich typischerweise in überhitzten Märkten von Zeit zu Zeit einstellt. Das war eine konzertierte Aktion der Shorties, die den dramatisch Short-Squeeze mit großem Aufwand stoppen wollten und dies für gut einen Tag geschafft haben. Was spricht für eine solche konzertierte Aktion?
- Es gab große Kursrücksetzer ohne irgendeine auslösende Nachricht.
- Der Zeitpunkt lässt vermuten, dass die Edelmetallpreise aus Sicht der Shorties die Quartalszahlen oder gar die Jahresabschlüsse versauen könnten.
- Wer Gewinne vor den handelsschwachen Feiertagen mitnehmen und nicht unter dem Weihnachtsbaum Kurs verfolgen wollte, hat dies schon vor Weihnachten getan.
- Die Kursrückgänge war kein allmähliches Abbrökeln, wie es sich bei Gewinnmitnahmen zeigt, sondern waren steil, was für eine hohe Zahl gleichzeitig erteilter Verkaufsorder spricht.
- Gegen Abend ging den Shorties dann die Kraft aus und heute gehen die Edelmetallmärkte schon wieder überdurchschnittlich schnell nach oben. Die Kurssteigerungen heute sind demgegenüber "gesund", weil sie nicht sprunghaft binnen weniger Minuten, sondern über viele Stunden am Tag ablaufen - wie es halt normalem Marktverhalten entspricht, wenn Anleger zwischenzeitlich günstigere Kurse zum Einstieg nutzen.