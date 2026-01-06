    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Devisen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro sinkt unter 1,17 US-Dollar - Preisdaten im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs fiel unter 1,17 US-Dollar auf 1,1695.
    • EZB-Referenzkurs für Euro bei 1,1707 Dollar festgelegt.
    • Inflation in Deutschland sank überraschend auf 1,8 %.
    Devisen - Euro sinkt unter 1,17 US-Dollar - Preisdaten im Blick
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag unter 1,17 US-Dollar gerutscht. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1695 Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1707 (Montag: 1,1664) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8573) Euro.

    Wie schon zu Wochenbeginn fand der Euro auch am Dienstag keine klare Richtung. Zuletzt präsentierte sich der Dollar gegenüber dem Euro und fast allen anderen wichtigen Währungen stärker. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

    Preisdaten aus Deutschland und Frankreich bewegten den Kurs des Euro kaum. In der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas hat sich die Inflation Ende des vergangenen Jahres wie erwartet auf 0,7 Prozent abgeschwächt.

    Hierzulande sank die Inflationsrate zwar im Dezember überraschend deutlich auf 1,8 Prozent. Noch im November hatte die Rate bei 2,3 Prozent gelegen. Im neuen Jahr erwarten Ökonomen allerdings wenig Entspannung bei den Verbraucherpreisen - auch wenn eine erneute große Teuerungswelle als unwahrscheinlich gilt.

    Sinkende Energiepreise und fast unveränderte Preise bei Konsumgütern hätten die Inflation in Deutschland wieder unter die 2-Prozent-Marke gedrückt, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Insgesamt sei die Inflation im vergangenen Jahr mit 2,2 Prozent wieder absolut im Normalbereich. "Wirtschaftlich hat das Land viele Probleme, die Inflation gehört nicht dazu", resümierte der Experte.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8663 (0,8676) britische Pfund, 183,14 (182,93) japanische Yen und 0,9287 (0,9289) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt knapp 4.475 Dollar. Das waren 26 Dollar mehr als am Vortag./la/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro sinkt unter 1,17 US-Dollar - Preisdaten im Blick Der Kurs des Euro ist am Dienstag unter 1,17 US-Dollar gerutscht. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1695 Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     