DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Tom Sykes verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf regionale Erhebungen der Deutschen Bank für die Aktivität von Kunden des Kosmetikkonzerns. Diese signalisierten per saldo weiterhin eine leichte Abschwächung, da das Wachstum in den USA negativ sei./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET



