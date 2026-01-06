DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BASF SE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte verwies auf die am 27. Februar anstehenden Zahlen zum vierten Quartal und rechnet mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Als Grund nannte sie in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie geringere Erträge in den meisten Geschäftsbereichen außer Surface Technologies. Die schwache Nachfrage habe sich voraussichtlich nahezu überall fortgesetzt./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 44,75EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



