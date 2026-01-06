DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evonik in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Anfang März erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns dürfte im Vergleich zum vierten Quartal 2024 um 5 Prozent rückläufig gewesen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte. Das entspreche auch weitgehend der Konsensschätzung. Mit Blick auf mögliche Dividendenzahlungen ist sie vorsichtig und hält auch eine vorübergehende Kürzung oder Aussetzung für möglich./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 13,53EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



