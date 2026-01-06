DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1790 Pence belassen. Analyst Mitch Collett verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den vor Weihnachten durch den Spirituosenkonzern bekanntgegebenen Verkauf seiner 65-prozentigen Beteiligung an EABL und der Beteiligung am kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK an Asahi. Das sei ein "sinnvoller Schritt"./ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 19,05EUR auf Tradegate (06. Januar 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.
