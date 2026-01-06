Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.483,25USD pro Feinunze und notiert damit +0,77 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 80,43USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +5,00 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,53USD und verzeichnet ein Minus von -0,51 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,04USD und verzeichnet ein Minus von -0,51 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.823,00 USD +6,45 % Platin 2.414,00 USD +6,58 % Kupfer London Rolling 13.199,89 USD +1,35 % Aluminium 3.118,11 PKT +1,16 % Erdgas 3,402 USD -3,05 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Plus von +6,58 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.01.26, 17:29 Uhr.