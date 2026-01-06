Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.01.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.483,25USD pro Feinunze und notiert damit +0,77 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 80,43USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +5,00 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,53USD und verzeichnet ein Minus von -0,51 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,04USD und verzeichnet ein Minus von -0,51 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.823,00USD
|+6,45 %
|Platin
|2.414,00USD
|+6,58 %
|Kupfer London Rolling
|13.199,89USD
|+1,35 %
|Aluminium
|3.118,11PKT
|+1,16 %
|Erdgas
|3,402USD
|-3,05 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Plus von +6,58 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.01.26, 17:29 Uhr.