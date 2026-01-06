Schnee und Eis stören Umschlag im Hamburger Hafen.

Beim Börsengang am 2. November 2007 kostete die HHLA-Aktie 53 Euro. Die Stadt Hamburg hat daher beim IPO einen guten Schnitt gemacht.





Im August 2023 war der Kurs auf bis unter 10 Euro abgesackt. Er stieg dann im September 2023 schlagartig auf 17 Euro, nachdem die MSC-Gruppe ein öffentliches Übernahmeangebot für die HHLA-Aktien abgegeben hatte (MSC-Beteiligung von bis zu 49,9 %, während die Stadt Hamburg ihre Mehrheit von 50,1 % behielt).





Nun soll die HHLA von der Börse genommen werden , und der verbleibende Streubesitz von unter 5 % soll per Squeeze-Out eine Abfindung erhalten. Die große Frage ist, ob diese Abfindung höher ausfallen wird als der aktuelle Kurs von 23 Euro (nach heutigem +7,8 % Sprung). Die Stadt Hamburg und MSC sind natürlich an einer möglichst niedrigen Abfindung interessiert.





Wenn die Abfindung nicht höher ausfallen sollte als der aktuelle Kurs (23 Euro), sind die IPO-Zeichner von 2007 die Gelackmeierten. Sie hätten dann nach 18 Jahre Haltezeit mehr als die Hälfte ihres ursprünglichen Einsatzes verloren - wenngleich es zwischenzeitlich auch Dividenden gab (zuletzt 2024 läppische 8 Cent).





Ich schätze, dass es bei einer Abfindung von nur 23 Euro Klagen geben wird. Da die Gerichtsbarkeit aber der Stadt Hamburg unterliegt, die zugleich "Vertragspartner" beim Squeeze-Out ist, sind die Bedenken von User "Halteposition" in #1859 durchaus berechtigt. Womöglich gibt es am Ende nur den mittleren Kurs der letzten drei Monate, der gesetzlich das untere Limit darstellt.











