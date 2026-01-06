    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    Schnee und Eis stören Umschlag im Hamburger Hafen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schnee und Eis stören Umschlag im Hamburger Hafen.
    • HHLA meldet Einschränkungen an allen Verkehrsträgern.
    • Hapag-Lloyd: Auch andere europäische Terminals betroffen.
    Schnee und Eis stören Umschlag im Hamburger Hafen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Schnee und Eis stören den Umschlag im Hamburger Hafen. Der Hafenlogistiker HHLA teilte mit, an den drei Containerterminals des Unternehmens in Hamburg dauere zwar der Betrieb an. "Es kommt durch die Wetterlage allerdings zu Einschränkungen in der Abfertigung an allen Verkehrsträgern", sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

    Die Eisenbahninfrastruktur sei beeinträchtigt, teilte die Hamburger Hafen und Logistik AG weiter mit. Weichen seien eingefroren und Oberleitungen gestört. Der Winterdienst der HHLA ist demnach im Einsatz, um sicherzustellen, dass Container abgefertigt werden können. Die HHLA informiere Kunden fortwährend über die Lage.

    Eine Stellungnahme von Eurogate - das Unternehmen betreibt ein Containerterminal im Hamburger Hafen - lag kurzfristig nicht vor.

    Reederei: Weitere Terminals in Europa betroffen

    Zuvor hatte die Hamburger Großreederei Hapag-Lloyd in einer Benachrichtigung an Firmenkunden mitgeteilt, dass Terminals in Hamburg, Nordfrankreich, Rotterdam und Antwerpen Verzögerungen im Betrieb verzeichneten. In einigen Fällen könnten Arbeiten zeitweise ausgesetzt werden./lkm/DP/nas

     

