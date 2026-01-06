Schnee und Eis stören Umschlag im Hamburger Hafen
- Schnee und Eis stören Umschlag im Hamburger Hafen.
- HHLA meldet Einschränkungen an allen Verkehrsträgern.
- Hapag-Lloyd: Auch andere europäische Terminals betroffen.
HAMBURG (dpa-AFX) - Schnee und Eis stören den Umschlag im Hamburger Hafen. Der Hafenlogistiker HHLA teilte mit, an den drei Containerterminals des Unternehmens in Hamburg dauere zwar der Betrieb an. "Es kommt durch die Wetterlage allerdings zu Einschränkungen in der Abfertigung an allen Verkehrsträgern", sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.
Die Eisenbahninfrastruktur sei beeinträchtigt, teilte die Hamburger Hafen und Logistik AG weiter mit. Weichen seien eingefroren und Oberleitungen gestört. Der Winterdienst der HHLA ist demnach im Einsatz, um sicherzustellen, dass Container abgefertigt werden können. Die HHLA informiere Kunden fortwährend über die Lage.
Eine Stellungnahme von Eurogate - das Unternehmen betreibt ein Containerterminal im Hamburger Hafen - lag kurzfristig nicht vor.
Reederei: Weitere Terminals in Europa betroffen
Zuvor hatte die Hamburger Großreederei Hapag-Lloyd in einer Benachrichtigung an Firmenkunden mitgeteilt, dass Terminals in Hamburg, Nordfrankreich, Rotterdam und Antwerpen Verzögerungen im Betrieb verzeichneten. In einigen Fällen könnten Arbeiten zeitweise ausgesetzt werden./lkm/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 23,00 auf Tradegate (06. Januar 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,39 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von -46,59 %/+1,89 % bedeutet.
