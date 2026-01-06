    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    WOCHENVORSCHAU

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine bis 20. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine bis 20. Januar 2026
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und USA
    • Unternehmen berichten über Q4-Zahlen und Umsätze
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 20. Januar 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 20. Januar 2026

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) 08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25
    09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25
    09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25
    16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25
    16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25
    16:00 USA: Jolts, offene Stellen
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026

    16:00 FRA: Treffen der Außenminister des Weimarer Dreiecks ++17.30 Statements

    EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister mit der EU-Kommission

    USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

    HINWEIS
    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz

    DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/25
    KOR: Samsung, vorläufige Jahreszahlen
    NLD: ING, Pre-Close Q4/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25
    08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. bis 3. Vierteljahr 2025
    08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25
    11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25
    11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
    14:30 USA: Produktivität, Q3/25
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25
    21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt

    DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor

    DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL

    USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

    HINWEIS
    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz
    09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/25
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/25
    08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25
    08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25
    08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/25
    14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

    HINWEIS
    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25
    08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25
    09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz
    07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz
    12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen
    12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen

    DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25
    12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25
    16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

    DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz) 13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen
    14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25
    00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25
    14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz
    07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz
    07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen
    08:00 NOR: Handelsbilanz 12/25
    10:00 GBR: Next, Hauptversammlung
    12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen
    18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung

    USA: First Horizon, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25
    02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 GBR: BIP 11/25
    08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    10:00 DEU: BIP 2025
    10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25
    11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25
    11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25
    12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25
    14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025 07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz
    12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen
    13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    15:15 USA: Industrieproduktion 12/25
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen 22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25
    03:00 CHN: BIP Q4/25
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25
    03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25
    03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25
    05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. JANUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: DocMorris, Q4-Umsatz
    10:30 DEU: Schott, Jahreszahlen
    12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen
    12:30 USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
    22:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen
    22:01 USA: Netflix, Q4-Zahlen
    22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Volkswagen Group, German Corporate Conference, Frankfurt

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/25
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
    08:30 CHE: Erzeugerpreise 12/25
    08:30 CHE: Importpreise 12/25
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
    CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WOCHENVORSCHAU Termine bis 20. Januar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 20. Januar 2026 ^ - MITTWOCH, DEN 7. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     