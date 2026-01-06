    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursverluste - Vortagesgewinne nahezu weg

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen verlieren fast alle Wochengewinne.
    • T-Note-Future fiel um 0,08 Prozent auf 112,33 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,19 Prozent.
    US-Anleihen - Kursverluste - Vortagesgewinne nahezu weg
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne fast komplett wieder eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,19 Prozent.

    Zum Wochenstart waren vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen im Zuge des Angriffes der USA auf Venezuela gefragt gewesen. Am Dienstag kam es zu einer Gegenbewegung.

    Insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Auch Konjunkturdaten konnten keine deutlichen Akzente setzen. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungsbranche sank im Dezember zwar etwas stärker als zunächst ermittelt, wie eine zweite Schätzung ergab. Der Wert liegt aber weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet./la/jha/






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Kursverluste - Vortagesgewinne nahezu weg US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne fast komplett wieder eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     