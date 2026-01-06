Kursverluste - Vortagesgewinne nahezu weg

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne fast komplett wieder eingebüßt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,19 Prozent.

Zum Wochenstart waren vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Anleihen im Zuge des Angriffes der USA auf Venezuela gefragt gewesen. Am Dienstag kam es zu einer Gegenbewegung.