Der Börsen-Tag
Techs und Nebenwerte zünden Rallye – DAX hinkt, Wall Street zieht mit
Technologie- und Nebenwerte geben heute weltweit den Takt vor: Während der DAX nur verhalten steigt, ziehen TecDAX, MDAX, SDAX sowie Dow Jones und S&P 500 kräftiger an.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes präsentieren sich heute überwiegend freundlich, wobei vor allem die Nebenwerte und Technologiewerte die Nase vorn haben. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein moderates Plus von 0,15 Prozent auf 24.902,12 Punkte und zeigt damit eine eher verhaltene Aufwärtsbewegung. Deutlich dynamischer entwickeln sich die Indizes für mittelgroße und kleinere Werte: Der MDAX steigt um 0,67 Prozent auf 31.636,04 Punkte. Noch stärker legen die kleineren Unternehmen im SDAX zu, der um 1,09 Prozent auf 17.717,67 Punkte klettert. Besonders kräftig zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex gewinnt 1,23 Prozent auf 3.749,90 Punkte und ist damit aktuell der stärkste der großen deutschen Indizes. Dies deutet auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Technologiewerten hin. Auch an der Wall Street überwiegen die positiven Vorzeichen, wenn auch mit etwas geringerer Dynamik als bei den deutschen Neben- und Technologiewerten. Der Dow Jones steigt um 0,50 Prozent auf 49.225,83 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,23 Prozent auf 6.917,64 Punkte zu. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein freundliches Marktumfeld: Während der DAX eher verhalten zulegt, treiben vor allem Technologiewerte und kleinere bis mittelgroße Unternehmen in Deutschland die Kursgewinne an. In den USA setzen Dow Jones und S&P 500 ihren Aufwärtstrend mit moderaten Zuwächsen fort.
DAX TopwerteInfineon Technologies führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5,70% an, gefolgt von Daimler Truck Holding mit 5,57% und Qiagen, das um 3,19% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet Porsche Holding SE einen Rückgang von 1,66%, während Hannover Rueck um 2,25% fiel. Adidas ist mit einem Minus von 4,55% der größte Verlierer im DAX.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht TKMS mit einem Anstieg von 5,48% hervor, gefolgt von AIXTRON mit 5,41% und Carl Zeiss Meditec, das um 5,26% zulegte.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX zeigen AUTO1 Group mit einem Rückgang von 2,59%, TeamViewer mit -3,78% und ThyssenKrupp, das um 4,29% fiel.
SDAX TopwerteSAF-HOLLAND führt die SDAX-Werte mit einem beeindruckenden Anstieg von 6,93% an, gefolgt von Evotec mit 4,91% und Kontron, das um 3,86% zulegte.
SDAX FlopwerteHYPOPORT verzeichnet einen Rückgang von 2,75%, während SILTRONIC AG um 2,97% fiel. Springer Nature ist mit einem Minus von 5,15% der größte Verlierer im SDAX.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt Infineon Technologies erneut mit 5,70%, gefolgt von AIXTRON mit 5,41% und Carl Zeiss Meditec, das um 5,26% zulegte.
TecDAX FlopwerteNemetschek verzeichnet einen Rückgang von 2,31%, während SILTRONIC AG um 2,97% fiel. TeamViewer ist mit einem Minus von 3,78% ebenfalls unter den Verlierern.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sticht Amazon mit einem Anstieg von 2,09% hervor, gefolgt von Unitedhealth Group mit 2,00% und Merck & Co, das um 1,42% zulegte.
Dow Jones FlopwerteApple verzeichnet einen Rückgang von 1,65%, während Travelers Companies um 1,86% fiel. Chevron Corporation ist mit einem Minus von 3,02% der größte Verlierer im Dow Jones.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt SanDisk Corporation mit einem beeindruckenden Anstieg von 24,48%, gefolgt von Western Digital mit 14,06% und Seagate Technology Holdings, das um 11,83% zulegte.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen Comfort Systems USA mit einem Rückgang von 4,47%, Equifax mit -5,35% und AppLovin Registered (A), das um 5,53% fiel.
