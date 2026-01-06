Dax steigt knapp unter 25.000 Punkte

Zeitweise fehlten nur noch rund 30 Punkte, bevor dem Leitindex am Nachmittag im Zuge eines abebbenden Schwungs an den US-Börsen die Luft wieder ausging. So schloss er letztlich mit einem nur kleinen Plus von 0,09 Prozent auf 24.892,20 Punkte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seinen Höhenflug zunächst fortgesetzt. Er stieg bis knapp unter die Marke von 25.000 Zählern, wobei ihm die im Dezember überraschend deutlich gesunkene Inflation jedoch keinen zusätzlichen Schub verlieh.

Doch auch wenn der Dax die Hürde von 25.000 Punkte noch nicht überwinden konnte, rechnen Marktexperten damit, dass er sie in dieser Woche erneut in Angriff nehmen wird. "Solche runden Marken sind aus psychologischer Sicht allerdings auch oft eine willkommene Gelegenheit für Gewinnmitnahmen und eine zunächst einsetzende Konsolidierung", kommentierte Christine Romar, zuständig für das Europageschäft bei CMC Markets. Aber auch eine solche wäre ihr zufolge gesund und "eher eine Bestätigung des Ausbruchs aus der monatelangen Seitwärtsspanne des vergangenen zweiten Börsenhalbjahres".

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Dienstag um 0,69 Prozent auf 31.670,42 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der seinen Rekordlauf wie der Dax fortsetzte, gewann 0,14 Prozent. Außerhalb des Euroraums erreichten auch der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 neue Bestmarken und beendeten den Tag im Plus.

In den USA wurden zum europäischen Börsenschluss moderate Gewinne verbucht, auch wenn es dem Dow Jones Industrial dabei gelang, an seine Rekordrally anzuknüpfen. Bereits tags zuvor hatte der wohl bekannteste Wall-Street-Index seinen Höchststand vom Dezember überstiegen. Nun ging es noch ein paar Punkte weiter nach oben.

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsichert die Weltbörsen derzeit nicht. Vielmehr setzen Anleger auf Ölwerte, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Auf der anderen Seite wird aber auch auf sinkende Ölpreise gehofft, da dies gut für die Weltwirtschaft wäre, den Inflationsdruck mindern dürfte und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

Aktien aus der Halbleiterindustrie standen in der Gunst der Anleger nach wie vor weit oben. Ein angehobener Quartalsausblick des US-Konzerns Microchip Technology galt als weiterer Treiber für die Branche. Infineon etwa verteuerten sich um 4,8 Prozent. Außerdem gewannen Aixtron 4,8 Prozent und auch Elmos und Suss legten zu.

Daimler Truck , Traton oder auch SAF-Holland waren angesichts positiver Branchensignale aus den USA ebenfalls gefragt und legten kräftig zu.

Adidas dagegen büßten angesichts eines negativen Kommentars der Bank of America 3,6 Prozent ein. In der Sportartikelbranche seien keine Anzeichen einer Wende zum Besseren erkennbar, hieß es. Adidas wurde um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt.

Eine positivere Sicht von Bernstein auf TKMS verhalf unterdessen der Aktie des Marineschiffbauers mit plus 5,8 Prozent an die MDax-Spitze./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



