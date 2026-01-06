    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTEMENOS AktievorwärtsNachrichten zu TEMENOS

    Wirtschaft

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax verschiebt Rekordniveau weiter nach oben

    Wirtschaft - Dax verschiebt Rekordniveau weiter nach oben
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax sein Rekordniveau noch etwas weiter ausgebaut. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.892 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

    "Auch am dritten Handelstag des Jahres bleibt die Stimmung an der Frankfurter Börse optimistisch, den Dax trennt jetzt nur noch ein Wimpernschlag von der nächsten Schallmauer", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Am Nachmittag fehlten noch gut 30 Punkte bis zur 25.000er-Marke, die der Index allein schon zu Testzwecken höchstwahrscheinlich noch in dieser Woche in Angriff nehmen dürfte."

    Solche runden Marken seien aus psychologischer Sicht allerdings auch oft eine willkommene Gelegenheit für Gewinnmitnahmen und eine zunächst einsetzende Konsolidierung. "Aber auch diese wäre gesund und eher eine Bestätigung des Ausbruchs aus der monatelangen Seitwärtsspanne des vergangenen zweiten Börsenhalbjahres."

    Mit zwei aufeinanderfolgenden Rekordhochs an den ersten drei Handelstagen des Jahres habe der Dax zumindest mal ein Ausrufezeichen gesetzt und strafe damit all diejenigen Lügen, die immer noch skeptisch an der Seitenlinie auf die große Korrektur vor allem an der Wall Street warteten, die dann nach Frankfurt überschwappen dürfte, sagte Romar.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1689 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8555 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.485 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 123,36 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 61,55 US-Dollar, das waren 21 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax verschiebt Rekordniveau weiter nach oben Am Dienstag hat der Dax sein Rekordniveau noch etwas weiter ausgebaut. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.892 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     