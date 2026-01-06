    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Anleihen steigen - Preisdruck in Deutschland lässt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen legen zu, Kursverluste ausgeglichen.
    • Euro-Bund-Future steigt um 0,23% auf 127,67 Punkte.
    • Inflationsrate sinkt auf 1,8%, Leitzinssenkung bleibt schwer.
    Deutsche Anleihen steigen - Preisdruck in Deutschland lässt nach
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag anfängliche Kursverluste wettgemacht und zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,23 Prozent auf 127,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,84 Prozent.

    Konjunkturdaten aus Deutschland setzten am Nachmittag die Renditen unter Druck und stützten entsprechend die Kurse. Der Preisdruck hierzulande lässt nach. Im Dezember sank die Inflationsrate überraschend deutlich auf 1,8 Prozent. Noch im November hatte die Rate bei 2,3 Prozent gelegen.

    Die Hürde für eine Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank im ersten Quartal bleibe aber hoch, schrieb Claus Vistesen, Volkswirt bei Pantheon Macroeconomics. Die EZB ziehe es eindeutig vor, die Schwankungen der Inflation auszusitzen und weitere Lockerungen für den Fall einer deutlichen Unterschreitung des Wachstums oder der Inflation vorzubehalten./la/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen steigen - Preisdruck in Deutschland lässt nach Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag anfängliche Kursverluste wettgemacht und zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,23 Prozent auf 127,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     